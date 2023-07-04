Giriş Tarihi: 04.07.2023 22:15 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 22:15

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor: Tam 5 isim yolcu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Jorge Jesus yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcıyla sezon sonunda yollarını ayırdı. Ziraat Türkiye Kupası zaferinin ardından görevini bırakan Portekizli çalıştırıcının yerine ise İsmail Kartal getirildi. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekipte mesaisine başlarken takımın önümüzdeki sezon planlaması için de yoğun çalışmalar içerisinde bulunuyor. Takımda kalacak ve gidecek oyuncuları belirleyen Kartal, tam 5 oyuncunun biletini kesti. İşte son dakika haberinin detayları…