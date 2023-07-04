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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor: Tam 5 isim yolcu…
Giriş Tarihi: 04.07.2023 22:15 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 22:15

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor: Tam 5 isim yolcu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Jorge Jesus yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcıyla sezon sonunda yollarını ayırdı. Ziraat Türkiye Kupası zaferinin ardından görevini bırakan Portekizli çalıştırıcının yerine ise İsmail Kartal getirildi. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekipte mesaisine başlarken takımın önümüzdeki sezon planlaması için de yoğun çalışmalar içerisinde bulunuyor. Takımda kalacak ve gidecek oyuncuları belirleyen Kartal, tam 5 oyuncunun biletini kesti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor: Tam 5 isim yolcu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdi. 3'üncü kez sarı-lacivertli ekibin başına getirilen Kartal ile 1 yıllık anlaşma imzalandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor: Tam 5 isim yolcu…

Başkan Ali Koç'un da tam desteğini arkasına alan İsmail Kartal, takımın eksiklerini kısa sürede analiz edip yönetime sunacak ve transfer konusunda yönetim harekete geçecek.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor: Tam 5 isim yolcu…

YERLİ TEKNİK ADAMLAR ARASINDA EN YÜKSEK PUAN ORTALAMASINA SAHİP

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de 3'üncü, başkan Ali Koç döneminde ise 2'nci kez göreve geldi. Gösterdiği başarılı performansla camianın beğenisini toplayan Kartal, sarı-lacivertli ekipteki 2'nci dönemini alkışlarla tamamlamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor: Tam 5 isim yolcu…

Ardından büyük umutlarla göreve getirilen Jorge Jesus istenileni veremeyince yeniden İsmail Kartal'da karar kılındı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor: Tam 5 isim yolcu…

Başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana şampiyonluk yaşayamayan Ali Koç'un yeniden takımın başına getirdiği Kartal, yerli teknik adamlar içerisinde ise en yüksek puan ortalamasına sahip.

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