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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Yüksek'in maaşı herkesi şaşırttı! Jorge Jesus'un prensi için flaş karar
Giriş Tarihi: 08.10.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022 09:24

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Yüksek'in maaşı herkesi şaşırttı! Jorge Jesus'un prensi için flaş karar

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte İsmail Yüksek resitali yaşanıyor. Her şans bulduğunda ortaya koyduğu futbolla Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen genç oyuncunun maaşı herkesi şaşırttı. Fenerbahçe yönetimi, Özellikle İtalyan ve İngiliz ekiplerinin yakın takibe aldığı İsmail Yüksek'in yıllık ücretine zam yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Yüksek’in maaşı herkesi şaşırttı! Jorge Jesus’un prensi için flaş karar

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte İsmail Yüksek resitali yaşanıyor. Her şans bulduğunda ortaya koyduğu futbolla Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen genç oyuncunun maaşı herkesi şaşırttı. Fenerbahçe yönetimi, Özellikle İtalyan ve İngiliz ekiplerinin yakın takibe aldığı İsmail Yüksek'in yıllık ücretine zam yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Yüksek’in maaşı herkesi şaşırttı! Jorge Jesus’un prensi için flaş karar

Jorge Jesus ile birlikte adeta yeni bir dönemin kapısını açan ve Fenerbahçe'de gösterdiği performansla milli formayı da ilk kez sırtına geçiren İsmail Yüksek, şov yapmaya devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Yüksek’in maaşı herkesi şaşırttı! Jorge Jesus’un prensi için flaş karar

Önceki gece Kadıköy'de oynanan AEK Larnaca maçının yıldızlarından biri olan 23 yaşındaki futbolcunun çıkışını büyük bir keyifle izleyen yönetim, genç oyuncuya maaş jesti yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Yüksek’in maaşı herkesi şaşırttı! Jorge Jesus’un prensi için flaş karar

LARNACA MAÇINA DAMGA VURDU

Larnaca karşılaşmasında en fazla topla buluşan (89), isabetli pas veren (64), ikili mücadele kazanan (8), top kapan (5) ve sahipsiz top kazanan (10) oyuncu olan genç ismin, sözleşmesi 2025 senesinde sona erecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Yüksek’in maaşı herkesi şaşırttı! Jorge Jesus’un prensi için flaş karar

Sezon başında 350 bin Euro olan piyasa değerini 2.3 milyon Euro'ya kadar yükselten başarılı oyuncuyu, Sarı- Lacivertli yönetim bu şekilde ödüllendirerek daha çok motive etmeyi hedefliyor.

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