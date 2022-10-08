Giriş Tarihi: 08.10.2022 09:24
Güncelleme Tarihi: 08.10.2022
09:24
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Yüksek'in maaşı herkesi şaşırttı! Jorge Jesus'un prensi için flaş karar
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte İsmail Yüksek resitali yaşanıyor. Her şans bulduğunda ortaya koyduğu futbolla Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen genç oyuncunun maaşı herkesi şaşırttı. Fenerbahçe yönetimi, Özellikle İtalyan ve İngiliz ekiplerinin yakın takibe aldığı İsmail Yüksek'in yıllık ücretine zam yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...