Giriş Tarihi: 23.11.2023 22:44 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 22:45

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ryan Kent’in yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe taraftarları yıkıldı: Anlaşmayı resmen duyurdular…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerden birisi olan Ryan Kent, sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulmakta zorlanıyor. İsmail Kartal'ın yedek kulübesine hapsettiği 27 yaşındaki oyuncu için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Milli aranın ardından Fatih Karagümrük maçıyla lige geri dönecek olan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte de transfer çalışmalarına hız verdi. Ryan Kent için çıkan haberler de taraftarlarda merak uyandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…