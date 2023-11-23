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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ryan Kent’in yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe taraftarları yıkıldı: Anlaşmayı resmen duyurdular…
Giriş Tarihi: 23.11.2023 22:44 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 22:45

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ryan Kent’in yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe taraftarları yıkıldı: Anlaşmayı resmen duyurdular…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerden birisi olan Ryan Kent, sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulmakta zorlanıyor. İsmail Kartal'ın yedek kulübesine hapsettiği 27 yaşındaki oyuncu için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Milli aranın ardından Fatih Karagümrük maçıyla lige geri dönecek olan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte de transfer çalışmalarına hız verdi. Ryan Kent için çıkan haberler de taraftarlarda merak uyandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ryan Kent’in yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe taraftarları yıkıldı: Anlaşmayı resmen duyurdular…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini bitirmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ryan Kent’in yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe taraftarları yıkıldı: Anlaşmayı resmen duyurdular…

Flaş bir başlangıçla sezona giren sarı-lacivertliler, ligde ve Avrupa'da seri galibiyetlerle adından söz ettirdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ryan Kent’in yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe taraftarları yıkıldı: Anlaşmayı resmen duyurdular…

Yaz transfer döneminde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Livakovic gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Kanarya, ara transfer için de çalışmalara başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ryan Kent’in yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe taraftarları yıkıldı: Anlaşmayı resmen duyurdular…

Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarının sürdüğü süreçte devre arası için de girişimlere başlayan Fenerbahçe, eksik bölgelere takviye etmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ryan Kent’in yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe taraftarları yıkıldı: Anlaşmayı resmen duyurdular…

İsmail Kartal'ın transfer raporları doğrultusunda birçok oyuncuyla görüşmeler sürerken flaş bir haber ortaya çıktı.

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