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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi belli oldu! Almanlar transferi duyurdu...
Giriş Tarihi: 20.06.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 16:13

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi belli oldu! Almanlar transferi duyurdu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla dev takımların radarına giren Ferdi Kadıoğlu için bomba bir transfer haberi gündeme geldi. Almanlar milli yıldızın yeni takımını duyurdular...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Almanlar transferi duyurdu...

Trendyol Süper Lig'de sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Almanlar transferi duyurdu...

Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek dünyada ses getiren sarı-lacivertli camia, transferde de adından söz ettirmek istiyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Almanlar transferi duyurdu...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesislerinde görevine başladı. Sarı-lacivertli ekibin sportif direktörü Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Mourinho, teknik heyetle tanışma toplantısı yaparak beklentileri konusunda ekiplere bilgi verdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Almanlar transferi duyurdu...

FERDİ KADIOĞLU AVRUPA YOLCUSU

Jose Mourinho'nun göreve gelmesinden sonra yeni yıldızları kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Almanlar transferi duyurdu...

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken milli oyuncu, birçok dev takımın radarına girdi.

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