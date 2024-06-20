Giriş Tarihi: 20.06.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
16:13
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi belli oldu! Almanlar transferi duyurdu...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla dev takımların radarına giren Ferdi Kadıoğlu için bomba bir transfer haberi gündeme geldi. Almanlar milli yıldızın yeni takımını duyurdular...