Giriş Tarihi: 17.01.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
22:24
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve İngilizler transferi duyurdu! Yıldız oyuncunun adresini duyurdular...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için mücadele veren Fenerbahçe, ara transfer dönemine çok hızlı girdi. Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katan sarı-lacivertli takımda şimdi de gözler ayrılacak olan yıldızlara çevrildi. Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle gelen yıldız futbolcunun yeni adresini İngilizler duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...