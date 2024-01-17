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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve İngilizler transferi duyurdu! Yıldız oyuncunun adresini duyurdular...
Giriş Tarihi: 17.01.2024 22:12 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 22:24

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve İngilizler transferi duyurdu! Yıldız oyuncunun adresini duyurdular...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için mücadele veren Fenerbahçe, ara transfer dönemine çok hızlı girdi. Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katan sarı-lacivertli takımda şimdi de gözler ayrılacak olan yıldızlara çevrildi. Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle gelen yıldız futbolcunun yeni adresini İngilizler duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve İngilizler transferi duyurdu! Yıldız oyuncunun adresini duyurdular...

Son dakika transfer haberleri... Bu sezon hem ligde hem de Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'den flaş ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve İngilizler transferi duyurdu! Yıldız oyuncunun adresini duyurdular...

Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, kadrosuna önce Bonucci ve daha sonra Milan'ın yıldızı Rade Krunic'i kattı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve İngilizler transferi duyurdu! Yıldız oyuncunun adresini duyurdular...

Kadrosunu genişleten sarı-lacivertli takımda, gözler ayrılacak olan isimlere çevrildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve İngilizler transferi duyurdu! Yıldız oyuncunun adresini duyurdular...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın planlarında yer alamayan oyuncularla yolların ayrılmasına karar verildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve İngilizler transferi duyurdu! Yıldız oyuncunun adresini duyurdular...

İSMAİL YÜKSEK'E SÜRPRİZ TALİP

Yıldızı Jorge Jesus döneminde parlayan İsmail Yüksek, gelen tekliflere rağmen geçtiğimiz sezon F.Bahçe ile sözleşmesini uzatmıştı. Avrupa hayali olan 24 yaşındaki futbolcuyla Lyon ciddi şekilde ilgileniyor.

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