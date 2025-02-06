Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
09:29
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mourinho resmen açıkladı! Yeni transfer krizi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup ederek kupada ne kadar iddialı olduğunu gösteren Fenerbahçe'de hareketlilik yaşanıyor. Transferde eksik bölgelere hızlı bir şekilde takviyelerini yapan sarı-lacivertli takım için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic için dikkat çeken bir karar alındı. İşte haberin detayları...