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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mourinho resmen açıkladı! Yeni transfer krizi...
Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:29

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mourinho resmen açıkladı! Yeni transfer krizi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup ederek kupada ne kadar iddialı olduğunu gösteren Fenerbahçe'de hareketlilik yaşanıyor. Transferde eksik bölgelere hızlı bir şekilde takviyelerini yapan sarı-lacivertli takım için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic için dikkat çeken bir karar alındı. İşte haberin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mourinho resmen açıkladı! Yeni transfer krizi...

Bu sezon 3 kulvarda da iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte sıcak gelişmenin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mourinho resmen açıkladı! Yeni transfer krizi...

EKSİK BÖLGELER TAMAMLANDI

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli takım, ara transfer döneminin başlamasıyla eksik bölgelerini hızla takviyeler yaptı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mourinho resmen açıkladı! Yeni transfer krizi...

Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun sakatlığı sonrası Milan Skriniar ve Diego Carlos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, hücum bölgesine de Al-Nassr'dan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı aldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mourinho resmen açıkladı! Yeni transfer krizi...

Osayi-Samuel'in yeni sözleşmeye imza atmaması ve sezon sonunda ayrılacak olması sarı-lacivertli takımı yeni bir sağ bek transferi yapmaya itti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mourinho resmen açıkladı! Yeni transfer krizi...

Fenerbahçe'de transfer komitesi, uzun süredir takip edilen Kızılyıldız'ın gelecek vadeden sağ beki 20 yaşındaki Ognjen Mimovic'i transfer etti.

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