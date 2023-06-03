Giriş Tarihi: 03.06.2023 19:14 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 19:29

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! Taraftarı yıkacak ayrılık...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadro kurmak ve şampiyon olmak için çalışmalarına şimdiden başladı. Bu doğrultuda iç transfere de önem veren sarı-lacivertli ekipte geleceği merak edilen Enner Valencia ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Ekvadorlu golcünün yeni takımını Brezilya basını duyururken, transferin geçekleşmesi durumunda giyeceği forma numarası bile belli oldu. İşte o takım ve tüm detaylar...