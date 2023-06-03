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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! Taraftarı yıkacak ayrılık...
Giriş Tarihi: 03.06.2023 19:14 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 19:29

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! Taraftarı yıkacak ayrılık...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadro kurmak ve şampiyon olmak için çalışmalarına şimdiden başladı. Bu doğrultuda iç transfere de önem veren sarı-lacivertli ekipte geleceği merak edilen Enner Valencia ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Ekvadorlu golcünün yeni takımını Brezilya basını duyururken, transferin geçekleşmesi durumunda giyeceği forma numarası bile belli oldu. İşte o takım ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Enner Valencia’nın yeni takımı belli oldu! Taraftarı yıkacak ayrılık...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadro kurmak ve şampiyon olmak için çalışmalarına şimdiden başladı. Bu doğrultuda iç transfere de önem veren sarı-lacivertli ekipte geleceği merak edilen Enner Valencia ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Ekvadorlu golcünün yeni takımını Brezilya basını duyururken, transferin geçekleşmesi durumunda giyeceği forma numarası bile belli oldu. İşte o takım ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Enner Valencia’nın yeni takımı belli oldu! Taraftarı yıkacak ayrılık...

Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus ile başlayan Kanarya, üst üste alınan galibiyetler ile birlikte uzun süre liderlik koltuğunda oturdu.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Enner Valencia’nın yeni takımı belli oldu! Taraftarı yıkacak ayrılık...

Dünya Kupası sebeiyle verilen aranın ardından düşüş yaşayan sarı-lacivertli ekip, liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Enner Valencia’nın yeni takımı belli oldu! Taraftarı yıkacak ayrılık...

Son düzlükte ise 77 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahhçe, yarın ezeli rakibi Galatasaray ile zorlu derbi maçına çıkacak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Enner Valencia’nın yeni takımı belli oldu! Taraftarı yıkacak ayrılık...

Ligde şampiyonluğu sarı-kırmızılı ekibe kaptıran sarı-lacivertli ekipte gözler bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Başakşehir maçına çevrilmiş durumda.

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