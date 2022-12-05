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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Yıldız ismin gelişine eski Galatasaraylı engel oldu...
Giriş Tarihi: 05.12.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 15:34

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Yıldız ismin gelişine eski Galatasaraylı engel oldu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vallecano maçında sakatlanan Joao Pedro'nun sözleşmesini ikinci yarı dondurma kararı alan Kanarya, bu bölgeyi genç bir isimle doldurmak isterken, transfere eski Galatasaraylı engel oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Yıldız ismin gelişine eski Galatasaraylı engel oldu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vallecano maçında sakatlanan Joao Pedro'nun sözleşmesini ikinci yarı dondurma kararı alan Kanarya, bu bölgeyi genç bir isimle doldurmak isterken, transfere eski Galatasaraylı engel oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Yıldız ismin gelişine eski Galatasaraylı engel oldu...

Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde ciddi bir şekilde sakatlanan Joao Pedro'nun şokunu yaşarken, uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen yıldızın yerini dolduracak bir isim için arayışlara başlamış durumda.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Yıldız ismin gelişine eski Galatasaraylı engel oldu...

Sarı-Lacivertli yönetim, U-21 statüsünden yararlanarak bu eksiği kapatmak isterken, genç bir ismi gündemine alırken bu transferde eski Galatasaraylı Lukas Podolski engeli ile karşılaştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Yıldız ismin gelişine eski Galatasaraylı engel oldu...

"PEDRO'NUN YOKLUĞUNDA ÇÖZÜM ÜRETMELİYİZ"

Teknik direktör Jorge Jesus, Joao Pedro'nun sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sene oynaması şüpheli. Bu sene yaşadığımız çoğu sakatlık, kas sakatlığı değil. Diz, bilek, menisküs, bağ gibi birçok ağır sakatlıklar yaşadık. Bu tarz sakatlıklar önemli oyuncularımızı uzun süre takımdan ayrı tuttu. Luan Peres de vardı. Şimdi Pedro sakatlandı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Yıldız ismin gelişine eski Galatasaraylı engel oldu...

Luan Peres neredeyse 3 ay oldu sakatlanalı. Pedro da 3-4 ay dönemeyebilir. Bunlar bizim için önemli oyuncular. Bu oyuncuların yokluğunda bizim de bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Sezon başladığında zor maçlar oynayacağız. Özellikle Trabzonspor ve Galatasaray maçlarımız var. Bu maçlara fiziksel, teknik ve taktik olarak en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor." diye konuşmuştu.

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