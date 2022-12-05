Giriş Tarihi: 05.12.2022 15:34
Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
15:34
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Yıldız ismin gelişine eski Galatasaraylı engel oldu...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vallecano maçında sakatlanan Joao Pedro'nun sözleşmesini ikinci yarı dondurma kararı alan Kanarya, bu bölgeyi genç bir isimle doldurmak isterken, transfere eski Galatasaraylı engel oldu. İşte tüm ayrıntılar...