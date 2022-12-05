Luan Peres neredeyse 3 ay oldu sakatlanalı. Pedro da 3-4 ay dönemeyebilir. Bunlar bizim için önemli oyuncular. Bu oyuncuların yokluğunda bizim de bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Sezon başladığında zor maçlar oynayacağız. Özellikle Trabzonspor ve Galatasaray maçlarımız var. Bu maçlara fiziksel, teknik ve taktik olarak en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor." diye konuşmuştu.