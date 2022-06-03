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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Başkan Ali Koç 3 kez görüştü | Beşiktaş derken...
Giriş Tarihi: 03.06.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 15:24

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Başkan Ali Koç 3 kez görüştü | Beşiktaş derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus'u resmen açıklayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezona bomba gibi bir giriş yaparak şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Jesus'un istekleri doğrultusunda şampiyon kadroyu oluşturmak isteyen Kanarya'da Başkan Ali Koç, iki 2 yıldız ismi transfer etmek için 3 kez görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de ayrıca taraftarın çok sevdiğin bir isim de takımdan ayrılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den dev transfer harekatı! Başkan Ali Koç 3 kez görüştü | Beşiktaş derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus'u resmen açıklayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezona bomba gibi bir giriş yaparak şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Jesus'un istekleri doğrultusunda şampiyon kadroyu oluşturmak isteyen Kanarya'da Başkan Ali Koç, iki 2 yıldız ismi transfer etmek için 3 kez görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de ayrıca taraftarın çok sevdiğin bir isim de takımdan ayrılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den dev transfer harekatı! Başkan Ali Koç 3 kez görüştü | Beşiktaş derken...

Teknik direktörü Jorge Jesus'u resmen açıklayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den dev transfer harekatı! Başkan Ali Koç 3 kez görüştü | Beşiktaş derken...

Gelecek sezona bomba gibi bir giriş yaparak şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den dev transfer harekatı! Başkan Ali Koç 3 kez görüştü | Beşiktaş derken...

Jesus'un istekleri doğrultusunda şampiyon kadroyu oluşturmak isteyen Kanarya, ilk resmi görüşmesini gerçekleştirdi. Ali Koç, 2 yıldız oyuncu için 3 kez görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den dev transfer harekatı! Başkan Ali Koç 3 kez görüştü | Beşiktaş derken...

Fenerbahçe, bu oyuncuları kadrosuna katmak isterken, 1 yıldız isim de takımdan ayrılacak. İşte dev transfer operasyonuna dair tüm detaylar...

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