Giriş Tarihi: 03.06.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 15:24

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Başkan Ali Koç 3 kez görüştü | Beşiktaş derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus'u resmen açıklayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezona bomba gibi bir giriş yaparak şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Jesus'un istekleri doğrultusunda şampiyon kadroyu oluşturmak isteyen Kanarya'da Başkan Ali Koç, iki 2 yıldız ismi transfer etmek için 3 kez görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de ayrıca taraftarın çok sevdiğin bir isim de takımdan ayrılacak. İşte son dakika haberinin detayları...