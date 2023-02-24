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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe'nin rakibi UEFA kura çekimi sonrası belli oluyor! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 24.02.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 11:29

Son dakika: Fenerbahçe'nin rakibi UEFA kura çekimi sonrası belli oluyor! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu?

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi belli oluyor. Futbolseverler "Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu?" sorusunun cevabını aramaya başladı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde saat 14.00'te düzenlenecek kura çekimi sonrası Fenerbahçe'nin rakibi ortaya çıkacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri dün oynanan maçların ardından ortaya çıkmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe’nin rakibi UEFA kura çekimi sonrası belli oluyor! Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan play-off maçlarından sonra son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe, grubundan 14 puanla namağlup bir şekilde lider olarak çıkmayı başarmıştı. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi B Grubu'ndaki maç sonuçları:

Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev
Rennes 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 AEK
AEK 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-3 Rennes
Dinamo Kiev 1-2 Fenerbahçe

Son dakika: Fenerbahçe’nin rakibi UEFA kura çekimi sonrası belli oluyor! Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi kim oldu?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi UEFA kura çekimi sonrası belli oluyor... Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak sorusu merak edilirken eşleşmeler saat 14.00'da belli olacak.

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Son dakika: Fenerbahçe’nin rakibi UEFA kura çekimi sonrası belli oluyor! Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi kim oldu?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Temsilcimiz Fenerbahçe'yi son 16 turunda oldukça zorlu rakipler bekliyor. Dün oynanan play-off maçlarından sonra Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.

Son dakika: Fenerbahçe’nin rakibi UEFA kura çekimi sonrası belli oluyor! Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi kim oldu?

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

SEVILLA

Son dakika: Fenerbahçe’nin rakibi UEFA kura çekimi sonrası belli oluyor! Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi kim oldu?

ROMA

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