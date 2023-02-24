Son dakika: Fenerbahçe’nin rakibi UEFA kura çekimi sonrası belli oluyor! Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan play-off maçlarından sonra son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe, grubundan 14 puanla namağlup bir şekilde lider olarak çıkmayı başarmıştı. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi B Grubu'ndaki maç sonuçları:

Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev

Rennes 2-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-0 AEK

AEK 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-3 Rennes

Dinamo Kiev 1-2 Fenerbahçe