Giriş Tarihi: 24.02.2023 11:25
Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
11:29
Son dakika: Fenerbahçe'nin rakibi UEFA kura çekimi sonrası belli oluyor! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu?
Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi belli oluyor. Futbolseverler "Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu?" sorusunun cevabını aramaya başladı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde saat 14.00'te düzenlenecek kura çekimi sonrası Fenerbahçe'nin rakibi ortaya çıkacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri dün oynanan maçların ardından ortaya çıkmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...