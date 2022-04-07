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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Burak Elmas'tan bomba Pjanic hamlesi! "Bize verin" | Transferde flaş ibra detayı
Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 09:57

Son dakika Galatasaray haberi: Burak Elmas'tan bomba Pjanic hamlesi! "Bize verin" | Transferde flaş ibra detayı

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda başkan Burak Elmas'tan flaş Miralim Pjanic hamlesi geldi. Barcelona Başkanı Laporta ile kritik bir görüşme gerçekleştiren Elmas, "Pjanic'i bize verin" ifadelerini kullandı. Aslan'ın Miralem Pjanic operasyonundaki ibra detayı ise dikkat çekti. Peki G.Saray Pjanic'i transfer edebilecek mi? İşte dev operasyona dair tüm detaylar...

UĞUR ÇEM
Son dakika Galatasaray haberi: Burak Elmas’tan bomba Pjanic hamlesi! Bize verin | Transferde flaş ibra detayı

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Burak Elmas’tan bomba Pjanic hamlesi! Bize verin | Transferde flaş ibra detayı

Bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda başkan Burak Elmas'tan flaş Miralim Pjanic hamlesi geldi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Burak Elmas’tan bomba Pjanic hamlesi! Bize verin | Transferde flaş ibra detayı

Aslan'ın Miralem Pjanic operasyonundaki ibra detayı ise dikkat çekti. Peki G.Saray Pjanic'i transfer edebilecek mi?

Son dakika Galatasaray haberi: Burak Elmas’tan bomba Pjanic hamlesi! Bize verin | Transferde flaş ibra detayı

Galatasaray'ın gizli kapılar ardından yürüttüğü Miralem Pjanic operasyonu şimdilik kongreye takıldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Burak Elmas’tan bomba Pjanic hamlesi! Bize verin | Transferde flaş ibra detayı

El Mundo Deportivo gazetesi, bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve satın alma opsiyonu olmayan Boşnak yıldıza Galatasaray'ın talip olduğunu yazdı.

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