Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 09:57

Son dakika Galatasaray haberi: Burak Elmas'tan bomba Pjanic hamlesi! "Bize verin" | Transferde flaş ibra detayı

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda başkan Burak Elmas'tan flaş Miralim Pjanic hamlesi geldi. Barcelona Başkanı Laporta ile kritik bir görüşme gerçekleştiren Elmas, "Pjanic'i bize verin" ifadelerini kullandı. Aslan'ın Miralem Pjanic operasyonundaki ibra detayı ise dikkat çekti. Peki G.Saray Pjanic'i transfer edebilecek mi? İşte dev operasyona dair tüm detaylar...