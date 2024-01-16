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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Herkes bunu konuşacak...
Giriş Tarihi: 16.01.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 16:37

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Herkes bunu konuşacak...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Henüz transfer yapamayan ve kiralık olarak gönderilen Berkan Kutlu'yu takıma geri çağıran sarı kırmızılılar, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör OKan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren Cimbom, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız oyuncuyu bitirmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve yılın transfer çalımına dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Herkes bunu konuşacak...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Herkes bunu konuşacak...

Henüz transfer yapamayan ve kiralık olarak gönderilen Berkan Kutlu'yu takıma geri çağıran sarı kırmızılılar, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Herkes bunu konuşacak...

Teknik direktör OKan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren Cimbom, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız oyuncuyu bitirmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve yılın transfer çalımına dair tüm detaylar...


Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Herkes bunu konuşacak...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı ve zirve yarışında kayıp yaşamadı.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Herkes bunu konuşacak...

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Nelsson ve 86'de Dries Mertens (p) kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 57'de Boa Morte'den gelirken, 45. dakikada Bahoken'in ayağından penaltıdan yararlanamadı.

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