Giriş Tarihi: 16.01.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
16:37
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Herkes bunu konuşacak...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Henüz transfer yapamayan ve kiralık olarak gönderilen Berkan Kutlu'yu takıma geri çağıran sarı kırmızılılar, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör OKan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren Cimbom, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız oyuncuyu bitirmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve yılın transfer çalımına dair tüm detaylar...