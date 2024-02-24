Giriş Tarihi: 24.02.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
10:28
Son dakika Galatasaray haberi: Eyüp Aydın'a sürpriz talip! Yeni adresi...
Son dakika Galatasaray haberi: UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların sezon başında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Eyüp Aydın ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Kendisine verilen şansları iyi değerlendiren yetenekli oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. İşte o takım ve tüm detaylar...