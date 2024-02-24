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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Eyüp Aydın'a sürpriz talip! Yeni adresi...
Giriş Tarihi: 24.02.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 10:28

Son dakika Galatasaray haberi: Eyüp Aydın'a sürpriz talip! Yeni adresi...

Son dakika Galatasaray haberi: UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların sezon başında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Eyüp Aydın ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Kendisine verilen şansları iyi değerlendiren yetenekli oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. İşte o takım ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Eyüp Aydın’a sürpriz talip! Yeni adresi...

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Eyüp Aydın’a sürpriz talip! Yeni adresi...

Sarı kırmızılıların sezon başında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Eyüp Aydın ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Eyüp Aydın’a sürpriz talip! Yeni adresi...

Kendisine verilen şansları iyi değerlendiren yetenekli oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. İşte o takım ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Eyüp Aydın’a sürpriz talip! Yeni adresi...

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamladıktan sonra hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırdı.

Son dakika Galatasaray haberi: Eyüp Aydın’a sürpriz talip! Yeni adresi...

Sarı-kırmızılılar; Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele ve Tete gibi birçok ünlü futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı.

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