Giriş Tarihi: 03.10.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
12:37
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray, Ziyech'in yerine Mourinho'nun eski yıldızını getiriyor! Herkes bu hamleyi konuşacak...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de son maçında Kasımpaşa karşısında berabere kalan Galatasaray, bugün Avrupa Ligi'nde Rigas Skola takımına konuk olacak. Yaptığı transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılı takım, Jose Mourinho'nun eski yıldızına talip oldu. Galatasaray'ın devre arasında dünyaca yıldız futbolcuya teklif götüreceği iddia edildi. İşte o isim ve transferin detayları...