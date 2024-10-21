Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan flaş Yunus Akgün kararı! 10 milyon Euro’luk teklif reddedilmişti...

Galatasaray bu hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile karşılaşacak. Önümüzdeki Pazartesi günü ise ligde Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu sezon kadrosuna güçlü isimleri katan Galatasaray yönetimi aynı zamanda birçok oyuncu ile de yollarını ayırdı.