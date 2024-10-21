Giriş Tarihi: 21.10.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024
10:32
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan flaş Yunus Akgün kararı! 10 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray bu hafta deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı. Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi sonrası bu sezon ilk 11'de forma şansı bulan Yunus Akgün, performansıyla adından söz ettiriyor. Sezona goller ve asistlerle başlayan yıldız oyuncun için karar verildi. İşte son dakika haberinin detayı...