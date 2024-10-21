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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan flaş Yunus Akgün kararı! 10 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti...
Giriş Tarihi: 21.10.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 10:32

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan flaş Yunus Akgün kararı! 10 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray bu hafta deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı. Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi sonrası bu sezon ilk 11'de forma şansı bulan Yunus Akgün, performansıyla adından söz ettiriyor. Sezona goller ve asistlerle başlayan yıldız oyuncun için karar verildi. İşte son dakika haberinin detayı...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan flaş Yunus Akgün kararı! 10 milyon Euro’luk teklif reddedilmişti...

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçında lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan flaş Yunus Akgün kararı! 10 milyon Euro’luk teklif reddedilmişti...

Maçta daha etkili taraf olan sarı-kırmızılı takım, Icardi (2) ve Osimhen'in rövaşata golüyle rakibini 3-0 mağlup etti.

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan flaş Yunus Akgün kararı! 10 milyon Euro’luk teklif reddedilmişti...

OSIMHEN'İN RÖVAŞATASI TARİHE GEÇTİ

Sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta Osimhen'in 2,32 metre yükseklikten attığı röveşata golü, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta, Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metre yükseklikten attığı röveşata golüyle birlikte tarihte 2,30 metre barajını geçen 2. gol oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan flaş Yunus Akgün kararı! 10 milyon Euro’luk teklif reddedilmişti...

Fenerbahçe'nin dün Samsunspor karşısında puan kaybettiği haftayı Galatasaray maç fazlasıyla puan farkını 8'e çıkarmış oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan flaş Yunus Akgün kararı! 10 milyon Euro’luk teklif reddedilmişti...

Galatasaray bu hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile karşılaşacak. Önümüzdeki Pazartesi günü ise ligde Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu sezon kadrosuna güçlü isimleri katan Galatasaray yönetimi aynı zamanda birçok oyuncu ile de yollarını ayırdı.

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