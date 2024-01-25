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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ı uçuracak Zaniolo gelişmesi! Transferde büyük piyango...
Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:13 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 15:13

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ı uçuracak Zaniolo gelişmesi! Transferde büyük piyango...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'a Zaniolo'dan müjde geldi. Geçtiğimiz sezonun ortasında transfer edilen ve kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan İtalyan oyuncu, Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olmuştu. Teknik direktör Unai Emery, geri döneceği iddia edilen Zaniolo için kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ı uçuracak Zaniolo gelişmesi! Transferde büyük piyango...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ortasında Roma'dan bonservisiyle transfer ettiği İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, İtalya'nın altın çocuğu olarak adlandırılmış ve bir dönem piyasa değeri 55 milyon euroları görmüş, kimsenin beklemediği bir şekilde Türkiye'ye gelmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ı uçuracak Zaniolo gelişmesi! Transferde büyük piyango...

Kısa sürede Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Zaniolo, daha sonra Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık transfer olmuştu.

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ı uçuracak Zaniolo gelişmesi! Transferde büyük piyango...

Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı elinin tersiyle iten Zaniolo, Premier Lig hayaliyle Aston Villa'nın teklifini kabul ederek İngiltere'nin yolunu tuttu.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ı uçuracak Zaniolo gelişmesi! Transferde büyük piyango...

Bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Unai Emery'nin takımında forma şansı bulmakta zorlanan Zaniolo, umduğunu bulamadı.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ı uçuracak Zaniolo gelişmesi! Transferde büyük piyango...

5 MİLYON EURO'LUK KİRALAMA BEDELİ

Satın alma opsiyonlu kiralık olarak Aston Villa'ya imza atan Nicolo Zaniolo için İngiliz ekibi 5 milyon euro kiralama bedeli öderken, ayrıca 1 milyon 350 bin euro da bonus ödemeyi taahhüt etti.

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