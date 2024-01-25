Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ı uçuracak Zaniolo gelişmesi! Transferde büyük piyango...

5 MİLYON EURO'LUK KİRALAMA BEDELİ

Satın alma opsiyonlu kiralık olarak Aston Villa'ya imza atan Nicolo Zaniolo için İngiliz ekibi 5 milyon euro kiralama bedeli öderken, ayrıca 1 milyon 350 bin euro da bonus ödemeyi taahhüt etti.