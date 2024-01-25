Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
15:13
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ı uçuracak Zaniolo gelişmesi! Transferde büyük piyango...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'a Zaniolo'dan müjde geldi. Geçtiğimiz sezonun ortasında transfer edilen ve kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan İtalyan oyuncu, Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olmuştu. Teknik direktör Unai Emery, geri döneceği iddia edilen Zaniolo için kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...