Giriş Tarihi: 09.04.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
09:54
Son dakika Galatasaray haberi: İşte Icardi'nin golünün perde arkası! Gerçek ortaya çıktı...
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın hemen ilk dakikalarında sarı kırmızılılar, Mauro Icardi ile golü buldu. Golün ardından sarı lacivertliler, sahadan çekildi. Maçtan sonra ise Icardi'nin attığı gol gündem oldu. Tüm bu yaşananlar merak edilirken, Icardi'nin golünün perde arkası ortaya çıktı. İşte tüm gerçekler...