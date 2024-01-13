Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu Zorbay Küçük'e ne dedi? O konuşma ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 15:59

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu Zorbay Küçük'e ne dedi? O konuşma ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Karşılaşmaya ise hakemin kararları damga vurmuştu. Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti. Bu duruma çok sinirlenen Kerem Aktürkoğlu ile hakem Zorbay Küçük arasında bir diyalog geçmişti. Tüm bu yaşananlar sonrası Kerem'in kullandığı ifadeler ortaya çıktı. İşte o konuşma ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu Zorbay Küçük’e ne dedi? O konuşma ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu Zorbay Küçük’e ne dedi? O konuşma ortaya çıktı!

Karşılaşmaya ise hakemin kararları damga vurmuştu. Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu Zorbay Küçük’e ne dedi? O konuşma ortaya çıktı!

Bu duruma çok sinirlenen Kerem Aktürkoğlu ile hakem Zorbay Küçük arasında bir diyalog geçmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu Zorbay Küçük’e ne dedi? O konuşma ortaya çıktı!

Tüm bu yaşananlar sonrası Kerem'in kullandığı ifadeler ortaya çıktı. İşte o konuşma ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu Zorbay Küçük’e ne dedi? O konuşma ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Sivasspor ile kozlarını paylaşan Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmış ve zirve yarışında yara almıştı.

SON DAKİKA