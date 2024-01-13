Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu Zorbay Küçük’e ne dedi? O konuşma ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 13.01.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
15:59
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Karşılaşmaya ise hakemin kararları damga vurmuştu. Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti. Bu duruma çok sinirlenen Kerem Aktürkoğlu ile hakem Zorbay Küçük arasında bir diyalog geçmişti. Tüm bu yaşananlar sonrası Kerem'in kullandığı ifadeler ortaya çıktı. İşte o konuşma ve tüm detaylar...