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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira için bomba transfer sözleri: "Gelmek için can atıyor..."
Giriş Tarihi: 22.03.2025 20:04 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 20:11

Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira için bomba transfer sözleri: "Gelmek için can atıyor..."

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, milli aranın ardından zorlu bir dönemece girecek. Ligde Beşiktaş, kupada ise Fenerbahçe ile karşılaşacak Okan Buruk'un takımında yıldız futbolcu Lucas Torreira ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Uruguaylı eski forvet Sergio Martinez, transferi duyurdu. İşte haberin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira için bomba transfer sözleri: Gelmek için can atıyor...

Süper Lig'in lideri Galatasaray, ligde ve kupada üst üste derbi maçlara çıkacak ve kritik bir viraja girecek.

Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira için bomba transfer sözleri: Gelmek için can atıyor...

Sarı-kırmızılılar önce ligde Beşiktaş ile ardından Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

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Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira için bomba transfer sözleri: Gelmek için can atıyor...

Zorlu maçlar öncesinde Cimbom'un orta sahası Lucas Torreira hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira için bomba transfer sözleri: Gelmek için can atıyor...

TORREIRA İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

Uzun süredir transferde adı Arjantin kulübü Boca Juniors ile anılan Galatasaraylı Lucas Torreira ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira için bomba transfer sözleri: Gelmek için can atıyor...

YENİDEN BOCA İDDİALARI

TyC Sports'a konuşan Boca Juniors'ın eski futbolcularından Sergio Martinez, Torreira'nın Boca'ya transfer olmak istediğini belirtti.