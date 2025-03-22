Giriş Tarihi: 22.03.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
20:11
Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira için bomba transfer sözleri: "Gelmek için can atıyor..."
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, milli aranın ardından zorlu bir dönemece girecek. Ligde Beşiktaş, kupada ise Fenerbahçe ile karşılaşacak Okan Buruk'un takımında yıldız futbolcu Lucas Torreira ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Uruguaylı eski forvet Sergio Martinez, transferi duyurdu. İşte haberin detayları...