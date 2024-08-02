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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ve orta saha bitti! Yıldız oyuncu geliyor...
Giriş Tarihi: 02.08.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 09:28

Son dakika Galatasaray haberi: Ve orta saha bitti! Yıldız oyuncu geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarına devam eden sarı kırmızılılar, sağ bek transferini açıkladı. Sağ bek sonrası orta saha için düğmeye basan Cimbom, yıldız oyuncu ile anlaşmaya vardı. İşte o isim ve tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray haberi: Ve orta saha bitti! Yıldız oyuncu geliyor...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve orta saha bitti! Yıldız oyuncu geliyor...

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarına devam eden sarı kırmızılılar, sağ bek transferini açıkladı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ve orta saha bitti! Yıldız oyuncu geliyor...

Sağ bek sonrası orta saha için düğmeye basan Cimbom, yıldız oyuncu ile anlaşmaya vardı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve orta saha bitti! Yıldız oyuncu geliyor...

Batshuayi'yi bedavaya kadrosuna katan Galatasaray'ın Jelert için kasasından 9 milyon Euro bonservis ücreti çıktı.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve orta saha bitti! Yıldız oyuncu geliyor...

Zaniolo'yu 6.4 milyon Euro'ya Atalanta'ya kiralayan sarı-kırmızılı kulüp, Tete'yi 4.75 milyon Euro'ya Panathinaikos'a gönderdikten sonra Emin Bayram'ı 4 milyon Euro'ya Westerlo'ya sattı.

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