Giriş Tarihi: 02.08.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
09:28
Son dakika Galatasaray haberi: Ve orta saha bitti! Yıldız oyuncu geliyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarına devam eden sarı kırmızılılar, sağ bek transferini açıkladı. Sağ bek sonrası orta saha için düğmeye basan Cimbom, yıldız oyuncu ile anlaşmaya vardı. İşte o isim ve tüm detaylar...