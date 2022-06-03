Giriş Tarihi: 03.06.2022 14:43
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
14:44
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Fransa yolcusu! Dev teklifi açıkladılar | Aranan orta saha Bundesliga'dan geliyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Tarihinde en kötü sezonlarından birini geride bırakan Galatasaray'da seçim yaklaşırken gözler bir yandan da transferlere çevrildi. Sarı-Kırmızılılar'da yeni teknik direktörün yanı sıra takımdan kimlerin gideceği de merak konusu... Fransız basını, Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Marcao için yapılan teklifi açıkladı. Ayrıca Galatasaray aradığı orta sahayı da Almanya'da buldu. İşte son dakika haberinin detayları...