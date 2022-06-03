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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Fransa yolcusu! Dev teklifi açıkladılar | Aranan orta saha Bundesliga'dan geliyor
Giriş Tarihi: 03.06.2022 14:43 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 14:44

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Fransa yolcusu! Dev teklifi açıkladılar | Aranan orta saha Bundesliga'dan geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Tarihinde en kötü sezonlarından birini geride bırakan Galatasaray'da seçim yaklaşırken gözler bir yandan da transferlere çevrildi. Sarı-Kırmızılılar'da yeni teknik direktörün yanı sıra takımdan kimlerin gideceği de merak konusu... Fransız basını, Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Marcao için yapılan teklifi açıkladı. Ayrıca Galatasaray aradığı orta sahayı da Almanya'da buldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Fransa yolcusu! Dev teklifi açıkladılar | Aranan orta saha Bundesliga’dan geliyor

Galatasaray'da yapılacak olan başkanlık seçimi sonrası gözler transferlere çevrilecek. İki başkanın adayının da seçilmeleri halinde yeni bir teknik direktörle çalışmaları bekleniyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Fransa yolcusu! Dev teklifi açıkladılar | Aranan orta saha Bundesliga’dan geliyor

G.SARAY'DA TAKIMDAN AYRILACAK VE TAKIMA YENİ KATILACAK İSİMLER MERAK EDİLİYOR

Transfer sezonuna hızlı girmek isteyen sarı-kırmızılı takımda hareketlilik yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu, Marcao Nelsson gibi isimler için teklif bekleyen Galatasaray'da kimlerin ayrılıp kimlerin geleceği merak ediliyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Fransa yolcusu! Dev teklifi açıkladılar | Aranan orta saha Bundesliga’dan geliyor

G.SARAY ARADIĞI ORTA SAHAYI ALMANYA'DA BULDU

Önümüzdeki sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray için Alman basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Fransa yolcusu! Dev teklifi açıkladılar | Aranan orta saha Bundesliga’dan geliyor

NADİEM AMIRI SÜRPRİZİ

Geçen sezon sıkıntı yaşadığı orta saha mevkisi için birçok ismi gündemine alan Galatasaray, bu sezon sıkıntılar yaşadığı bölge olan orta saha için takviye yapmak isteyen kulüp için son iddia Nadiem Amiri oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Fransa yolcusu! Dev teklifi açıkladılar | Aranan orta saha Bundesliga’dan geliyor

LEVERKUSEN KAPIYI 10 MİLYON EURO'DAN AÇTI

Alman basının iddiasına göre sarı-kırmızılı kurmaylar, yıldız isim için Almanya'ya giderek görüşmeler yapması bekleniyor. Oyuncu için Alman kulübün Leverkusen'in kapıyı 10 milyon euro'dan açtığı öğrenildi. Geçen sezon İtalya ekibi Genoa'da kiralık olarak forma giyen Amiri, 13 maça çıkarken 1 asist yaptı.

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