NADİEM AMIRI SÜRPRİZİ

Geçen sezon sıkıntı yaşadığı orta saha mevkisi için birçok ismi gündemine alan Galatasaray, bu sezon sıkıntılar yaşadığı bölge olan orta saha için takviye yapmak isteyen kulüp için son iddia Nadiem Amiri oldu.