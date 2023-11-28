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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yılın transferine imza atıyor! Mauro Icardi’yi bile gölgede bırakacak…
Giriş Tarihi: 28.11.2023 00:08 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 00:11

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yılın transferine imza atıyor! Mauro Icardi’yi bile gölgede bırakacak…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkma hedefini sürdürüyor. Milli ara dönüşünün ardından zorlu bir fikstüre giriş yapan sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor'u 4-0 mağlup etmeyi başardı. Manchester United ile de hafta içi karşılaşacak olan Galatasaray, bir yandan da devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Yaz transfer döneminde olduğu gibi flaş isimleri getirmeyi planlayan Aslan, Mauro Icardi'yi bile gölgede bırakabilecek bir dünya yıldızının peşine düştü. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yılın transferine imza atıyor! Mauro Icardi’yi bile gölgede bırakacak…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon yaşanan tarihi şampiyonluğun ardından yoluna Okan Buruk ile devam eden Galatasaray, yaz transfer dönemini bir hayli hareketli geçirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yılın transferine imza atıyor! Mauro Icardi’yi bile gölgede bırakacak…

Birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Aslan, Süper Lig ve Avrupa'da önemli başarılara imza atmak istiyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yılın transferine imza atıyor! Mauro Icardi’yi bile gölgede bırakacak…

Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele gibi yıldızlarla dolu kadroya sahip olan Aslan, devre arasında da yıldız takviyesi yapacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yılın transferine imza atıyor! Mauro Icardi’yi bile gölgede bırakacak…

Ocak ayı transfer dönemi için şimdiden çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılarda flaş bir isim gündeme geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yılın transferine imza atıyor! Mauro Icardi’yi bile gölgede bırakacak…

Manchester United maçı hazırlıkları sürerken taraftarı ateşleyen bir ismi daha transfer etmek isteyen Galatasaray, şimdiden yıldız oyuncu için çalışmalara başladı.

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