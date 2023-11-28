Giriş Tarihi: 28.11.2023 00:08 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 00:11

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yılın transferine imza atıyor! Mauro Icardi’yi bile gölgede bırakacak…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkma hedefini sürdürüyor. Milli ara dönüşünün ardından zorlu bir fikstüre giriş yapan sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor'u 4-0 mağlup etmeyi başardı. Manchester United ile de hafta içi karşılaşacak olan Galatasaray, bir yandan da devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Yaz transfer döneminde olduğu gibi flaş isimleri getirmeyi planlayan Aslan, Mauro Icardi'yi bile gölgede bırakabilecek bir dünya yıldızının peşine düştü. İşte son dakika haberinin detayları…