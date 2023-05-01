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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da derbi sonrası büyük kıyım! Okan Buruk tam 12 isme kapıyı gösterdi…
Giriş Tarihi: 01.05.2023 21:35 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 21:40

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da derbi sonrası büyük kıyım! Okan Buruk tam 12 isme kapıyı gösterdi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezonun en büyük şampiyonluk favorisi olarak gösterilen Galatasaray, ligin 32. haftasında ağır bir yara aldı. Beşiktaş ile oynanan derbi maçtan 3-1 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez bir derbi maçında puan kaybetti. Şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da sular durulmuyor. A Spor'un haberine göre Okan Buruk, derbi sonrasında takımdan gönderilecek isimlerin listesini belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da derbi sonrası büyük kıyım! Okan Buruk tam 12 isme kapıyı gösterdi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, son hafta oynanan Beşiktaş derbisinde aldığı sonuçla adeta yıkıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da derbi sonrası büyük kıyım! Okan Buruk tam 12 isme kapıyı gösterdi…

Karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı takım, zirvede ağır yara aldı ve Fenerbahçe ile puan farkını koruyamadı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da derbi sonrası büyük kıyım! Okan Buruk tam 12 isme kapıyı gösterdi…

Bu derbi mağlubiyeti sonrası şampiyonluk yarışı iyice kızışırken Süper Lig'de oynanacak son haftalar oldukça heyecanlı geçecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da derbi sonrası büyük kıyım! Okan Buruk tam 12 isme kapıyı gösterdi…

Bu süreçte teknik direktör Okan Buruk, gelecek planlamaları kapsamında sezon sonu için çalışmalarına da devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da derbi sonrası büyük kıyım! Okan Buruk tam 12 isme kapıyı gösterdi…

Bu doğrultuda 49 yaşındaki çalıştırıcının gönderilmesini istediği oyuncular hakkındaki raporu ortaya çıktı.

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