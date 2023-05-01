Giriş Tarihi: 01.05.2023 21:35 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 21:40

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da derbi sonrası büyük kıyım! Okan Buruk tam 12 isme kapıyı gösterdi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezonun en büyük şampiyonluk favorisi olarak gösterilen Galatasaray, ligin 32. haftasında ağır bir yara aldı. Beşiktaş ile oynanan derbi maçtan 3-1 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez bir derbi maçında puan kaybetti. Şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da sular durulmuyor. A Spor'un haberine göre Okan Buruk, derbi sonrasında takımdan gönderilecek isimlerin listesini belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…