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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan yılın sürprizi! Transferin son gününde ters köşe: Milli yıldız kiralanacak…
Giriş Tarihi: 12.09.2024 20:31 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 20:31

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan yılın sürprizi! Transferin son gününde ters köşe: Milli yıldız kiralanacak…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transferde sürpriz adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, milli yıldızı gündemine aldı. Orta saha transferi için çalışmalarına devam eden Aslan, gündemde olmayan bir isim için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan yılın sürprizi! Transferin son gününde ters köşe: Milli yıldız kiralanacak…

Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından transfere yoğunluk vermişti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan yılın sürprizi! Transferin son gününde ters köşe: Milli yıldız kiralanacak…

Victor Osimhen ile taraftarını heyecanlandıran sari-kırmızılı ekip, son bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan yılın sürprizi! Transferin son gününde ters köşe: Milli yıldız kiralanacak…

A Spor'un haberine göre şu ana kadar gündemde olmayan bir isim için devreye giren Galatasaray, transferin son gününde ters köşe yapacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan yılın sürprizi! Transferin son gününde ters köşe: Milli yıldız kiralanacak…

İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan yılın sürprizi! Transferin son gününde ters köşe: Milli yıldız kiralanacak…

Galatasaray, transfer tahtasının kapanmasına çok az bir süre kala milli futbolcu Orkun Kökçü'yü gündemine aldı.

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