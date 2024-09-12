Giriş Tarihi: 12.09.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
20:31
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan yılın sürprizi! Transferin son gününde ters köşe: Milli yıldız kiralanacak…
Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transferde sürpriz adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, milli yıldızı gündemine aldı. Orta saha transferi için çalışmalarına devam eden Aslan, gündemde olmayan bir isim için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…