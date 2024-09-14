Giriş Tarihi: 14.09.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
22:02
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: İlk maçında geceye damga vurdu! Victor Osimhen sosyal medyayı çılgına çevirdi…
Son dakika Galatasaray haberleri… Milli aranın ardından lige geri dönen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, taraftarlarıyla bütünleşerek alkış alan bir oyun sergiledi. Bu sırada yeni transfer Victor Osimhen, Rizespor karşısında gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. İşte son dakika haberinin detayları…