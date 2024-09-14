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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: İlk maçında geceye damga vurdu! Victor Osimhen sosyal medyayı çılgına çevirdi…
Giriş Tarihi: 14.09.2024 21:35 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 22:02

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: İlk maçında geceye damga vurdu! Victor Osimhen sosyal medyayı çılgına çevirdi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Milli aranın ardından lige geri dönen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, taraftarlarıyla bütünleşerek alkış alan bir oyun sergiledi. Bu sırada yeni transfer Victor Osimhen, Rizespor karşısında gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: İlk maçında geceye damga vurdu! Victor Osimhen sosyal medyayı çılgına çevirdi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: İlk maçında geceye damga vurdu! Victor Osimhen sosyal medyayı çılgına çevirdi…

RAMS Park'ta saat 20:00'de başlayan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetti. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Abdullah Uğur Sarı üstlendi.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: İlk maçında geceye damga vurdu! Victor Osimhen sosyal medyayı çılgına çevirdi…

DAVINSON SANCHEZ FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray'ın 28 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 4 maç sonra Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formasına kavuştu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: İlk maçında geceye damga vurdu! Victor Osimhen sosyal medyayı çılgına çevirdi…

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Sanchez; Konyaspor, Adana Demirspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Young Boys maçlarında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: İlk maçında geceye damga vurdu! Victor Osimhen sosyal medyayı çılgına çevirdi…

Bir süredir sahalardan uzak kalan Kolombiyalı stoper, Çaykur Rizespor maçıyla ilk 11'deki yerini tekrardan almış oldu.

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