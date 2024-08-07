Giriş Tarihi: 07.08.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
19:02
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu derken sürpriz isim gidiyor! İlk görüşmeyi resmen duyurdular
Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezona Süper Kupa maçında alınan flaş sonuçla moralsiz giren Galatasaray, Beşiktaş'a 5-0 mağlup olarak kupayı kaybetmişti. Transfer çalışmalarının devam ettiği sarı-kırmızılı ekipte son dakika gelişmeleri art arda yaşanırken Kerem Aktürkoğlu'nun transfer olacağı söylentileri çıktı. Teknik direktör Okan Buruk bu iddiaları yalanlarken sürpriz ismin takımdan ayrılacağı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…