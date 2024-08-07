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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu derken sürpriz isim gidiyor! İlk görüşmeyi resmen duyurdular
Giriş Tarihi: 07.08.2024 19:01 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 19:02

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu derken sürpriz isim gidiyor! İlk görüşmeyi resmen duyurdular

Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezona Süper Kupa maçında alınan flaş sonuçla moralsiz giren Galatasaray, Beşiktaş'a 5-0 mağlup olarak kupayı kaybetmişti. Transfer çalışmalarının devam ettiği sarı-kırmızılı ekipte son dakika gelişmeleri art arda yaşanırken Kerem Aktürkoğlu'nun transfer olacağı söylentileri çıktı. Teknik direktör Okan Buruk bu iddiaları yalanlarken sürpriz ismin takımdan ayrılacağı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu derken sürpriz isim gidiyor! İlk görüşmeyi resmen duyurdular

Son dakika haberleri… Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren Aslan, Süper Kupa yenilgisinin moral bozukluğunu da üstünden atmak istiyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu derken sürpriz isim gidiyor! İlk görüşmeyi resmen duyurdular

Süper Lig'de ilk hafta maçında Hatayspor'u yenerek sezona başlamak isteyen sarı-kırmızılı ekipte sular durulmuyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu derken sürpriz isim gidiyor! İlk görüşmeyi resmen duyurdular

Takımın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasında yaşanan tartışmadan sonra ayrılacağı konuşulurken Okan Buruk'tan açıklama geldi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu derken sürpriz isim gidiyor! İlk görüşmeyi resmen duyurdular

Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Köhn'ün takımda kalacağını belirtirken Zaha ile ilgili de bir sorun olmadığını söyledi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu derken sürpriz isim gidiyor! İlk görüşmeyi resmen duyurdular

Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasında oyundan alınmasına küfürlü tepki gösterdiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Okan Buruk, şöyle konuştu:

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