Giriş Tarihi: 24.08.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
07:07
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Levent Tüzemen’den Kerem Aktürkoğlu için olay sözler: “Kaptanlığı bırakmadı, elinden alındı”
Son dakika Galatasaray haberleri… SABAH Spor'un usta kalemi Levent Tüzemen, Galatasaray'ın son dönemdeki gündemini değerlendirdi. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yaşananlar, transfer süreci ve Batshuayi hakkında flaş yorumlarda bulunan Levent Tüzemen, açıklamalarıyla Galatasaray taraftarının da dikkatini çekti. İşte son dakika haberinin detayları…