SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Levent Tüzemen’den Kerem Aktürkoğlu için olay sözler: “Kaptanlığı bırakmadı, elinden alındı”

Kerem Aktürkoğlu'ndan kaptanlık alınmıştır. Bu karar da doğrudur. Kaptan olmak ayrıcalıktır. Kaptan olmak sorumluluk gerektirir. Bir kaptan, eylem ve söylemleriyle örnek olmalıdır. Kerem Aktürkoğlu'nun zaman içinde yaptıklarına şöyle bir göz atalım: