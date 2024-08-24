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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Levent Tüzemen’den Kerem Aktürkoğlu için olay sözler: “Kaptanlığı bırakmadı, elinden alındı”
Giriş Tarihi: 24.08.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 07:07

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Levent Tüzemen’den Kerem Aktürkoğlu için olay sözler: “Kaptanlığı bırakmadı, elinden alındı”

Son dakika Galatasaray haberleri… SABAH Spor'un usta kalemi Levent Tüzemen, Galatasaray'ın son dönemdeki gündemini değerlendirdi. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yaşananlar, transfer süreci ve Batshuayi hakkında flaş yorumlarda bulunan Levent Tüzemen, açıklamalarıyla Galatasaray taraftarının da dikkatini çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Levent Tüzemen’den Kerem Aktürkoğlu için olay sözler: Kaptanlığı bırakmadı, elinden alındı

Son dakika haberleri… SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Tüzemen, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi ve transferler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Levent Tüzemen’den Kerem Aktürkoğlu için olay sözler: Kaptanlığı bırakmadı, elinden alındı

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın gündeminden düşmüyor. Son zamanlarda sosyal medyasından açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Önceki gün de kaptanlığı bıraktığını duyurduğu açıklamasında pazubendin kendisinden alındığını ima ederek, yönetimi hedef aldı. Dursun Özbek ise "Yeni kaptanlar transfer sürecinin bitiminden sonra belli olacak" dedi. Galatasaray'da neler oluyor?

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Levent Tüzemen’den Kerem Aktürkoğlu için olay sözler: Kaptanlığı bırakmadı, elinden alındı

LEVENT TÜZEMEN'İN YORUMLARI...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Kerem'in kaptanlığının alınması üzerine sorulan sorulara karşı yaptığı açıklama, tamamen bir başkanın oyuncusunu koruma refleksidir.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Levent Tüzemen’den Kerem Aktürkoğlu için olay sözler: Kaptanlığı bırakmadı, elinden alındı

Kerem Aktürkoğlu'ndan kaptanlık alınmıştır. Bu karar da doğrudur. Kaptan olmak ayrıcalıktır. Kaptan olmak sorumluluk gerektirir. Bir kaptan, eylem ve söylemleriyle örnek olmalıdır. Kerem Aktürkoğlu'nun zaman içinde yaptıklarına şöyle bir göz atalım:

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Levent Tüzemen’den Kerem Aktürkoğlu için olay sözler: Kaptanlığı bırakmadı, elinden alındı

1- Galatasaray, sezonu 13'üncü sırada bitirdiğinde, Kerem ile ilgili 20-25 milyon Euro'luk teklifler olduğu medyada yer aldı. Tekliflerin kaynağı belli olmadan Kerem, veda mesajı yayınladı.

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