Giriş Tarihi: 28.09.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
23:17
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Penaltı kararı sonrası çılgına dönmüştü! Okan Buruk’un hakeme söylediği sözler ortaya çıktı
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşmanın henüz 34. dakikasında skoru 3-0'a getiren sarı-kırmızılılar, mücadelenin devamında bu skoru koruyamadı. İlk yarının sonunda ve ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-3 bitiren Kasımpaşa, Süper Lig'in liderine rekor kırma fırsatı tanımadı. Bu sırada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un maçın hakemi Oğuzhan Çakır'a söylediği sözler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…