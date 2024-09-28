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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Penaltı kararı sonrası çılgına dönmüştü! Okan Buruk’un hakeme söylediği sözler ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 28.09.2024 23:17 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 23:17

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Penaltı kararı sonrası çılgına dönmüştü! Okan Buruk’un hakeme söylediği sözler ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşmanın henüz 34. dakikasında skoru 3-0'a getiren sarı-kırmızılılar, mücadelenin devamında bu skoru koruyamadı. İlk yarının sonunda ve ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-3 bitiren Kasımpaşa, Süper Lig'in liderine rekor kırma fırsatı tanımadı. Bu sırada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un maçın hakemi Oğuzhan Çakır'a söylediği sözler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Penaltı kararı sonrası çılgına dönmüştü! Okan Buruk’un hakeme söylediği sözler ortaya çıktı

Son dakika haberleri… Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Penaltı kararı sonrası çılgına dönmüştü! Okan Buruk’un hakeme söylediği sözler ortaya çıktı

RAMS Park'ta yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 20 ve 28. dakikalarda Victor Osimhen, 34. dakikada ise Mauro Icardi'nin attığı gollerle 3-0 üstünlük kurdu.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Penaltı kararı sonrası çılgına dönmüştü! Okan Buruk’un hakeme söylediği sözler ortaya çıktı

Lacivert-beyazlılar, Mamadou Fall'ın 44. dakikada attığı golle farkı 2'ye indirirken, devre arasına ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle girildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Penaltı kararı sonrası çılgına dönmüştü! Okan Buruk’un hakeme söylediği sözler ortaya çıktı

İkinci yarıya baskılı başlayan Kasımpaşa, net pozisyonlar üretemese de rakibinin kalelerine gelmesine engel oldu. Lacivert-beyazlı ekip, 83. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirdi: 3-2.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Penaltı kararı sonrası çılgına dönmüştü! Okan Buruk’un hakeme söylediği sözler ortaya çıktı

İkinci yarıda etkili olamayan sarı-kırmızılı ekip, Nuno da Costa'nın 90+5. dakikada attığı gole engel olamayınca maç 3-3 sona erdi.

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