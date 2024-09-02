Giriş Tarihi: 02.09.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
21:49
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen’den beklenmedik talep! Galatasaray’a gelmeyi kabul etti ama…
Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezona tartışmalarla giren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden beklenmedik bir şekilde elenerek taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. Süper Lig'de 3'te 3 yapsa da Devler Ligi arenasından yıkımla ayrılan sari-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Dursun Özbek, Galatasaraylı yöneticilere tam yetki vererek dünya yıldızı isimlerin kadroya katılmasını talep etti. Bu doğrultuda Victor Osimhen ile anlaşma sağlandı. Yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer almasını istediği madde ise sonradan ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…