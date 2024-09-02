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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen’den beklenmedik talep! Galatasaray’a gelmeyi kabul etti ama…
Giriş Tarihi: 02.09.2024 21:47 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 21:49

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen’den beklenmedik talep! Galatasaray’a gelmeyi kabul etti ama…

Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezona tartışmalarla giren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden beklenmedik bir şekilde elenerek taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. Süper Lig'de 3'te 3 yapsa da Devler Ligi arenasından yıkımla ayrılan sari-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Dursun Özbek, Galatasaraylı yöneticilere tam yetki vererek dünya yıldızı isimlerin kadroya katılmasını talep etti. Bu doğrultuda Victor Osimhen ile anlaşma sağlandı. Yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer almasını istediği madde ise sonradan ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen’den beklenmedik talep! Galatasaray’a gelmeyi kabul etti ama…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in son haftasında Adana Demirspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen’den beklenmedik talep! Galatasaray’a gelmeyi kabul etti ama…

Sarı-kırmızılı ekip, hücum hattını İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile güçlendirdi.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen’den beklenmedik talep! Galatasaray’a gelmeyi kabul etti ama…

Golcü oyuncu bir yıllık kiralık olarak Galatasaray formayı giyecek.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen’den beklenmedik talep! Galatasaray’a gelmeyi kabul etti ama…

Bugün geç saatlerde İstanbul'da olması beklenen Osimhen, yarın resmi sözleşmeye imza atacak.Golcü oyuncunun maaşını sarı-kırmızılı ekip ödeyecek.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen’den beklenmedik talep! Galatasaray’a gelmeyi kabul etti ama…

TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Galatasaray'da Osimhen transferinin ardından çalışmalar devam edecek.

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