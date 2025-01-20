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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimnom ilk transferini yapıyor! Yıldız oyuncuya yeni teklif...
Giriş Tarihi: 20.01.2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 09:46

Son dakika Galatasaray haberi: Cimnom ilk transferini yapıyor! Yıldız oyuncuya yeni teklif...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de Hatayspor karşısında 2 puan kaybeden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda transfer için kolları sıvayan sarı-kırmızılı yönetim, Milan Skriniar'ı İstanbul'a getirmek için çaba harcıyor. Okan Buruk'un takımda görmek istediği yıldız oyuncu için yeni bir teklif yapıldı...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimnom ilk transferini yapıyor! Yıldız oyuncuya yeni teklif...

Trenyol Süper Lig'de cuma günü Hatayspor ile berabere kalan Galatasaray, zirve yarışında 2 puan kaybetti.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimnom ilk transferini yapıyor! Yıldız oyuncuya yeni teklif...

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın evinde Dinamo Kiev'i ağırlayacak olan Cimbom, namağlup unvanını korumak istiyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimnom ilk transferini yapıyor! Yıldız oyuncuya yeni teklif...

Kadrosuna takviyeler yapmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, yönetime transferlerin bitmesin adına baskı yapıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimnom ilk transferini yapıyor! Yıldız oyuncuya yeni teklif...

YÖNETİM, İLK TRANSFERİ YAPMAYA YAKIN

Bu sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan ve üst düzeyde bir stoper almak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimnom ilk transferini yapıyor! Yıldız oyuncuya yeni teklif...

SKRINIAR'DA KARAR HAFTASI

Sarı-kırmızılılar, bir süredir görüşmelerde bulunduğu PSG'li Milan Skriniar'ın transferinde büyük aşama kaydetti.

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