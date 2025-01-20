Giriş Tarihi: 20.01.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
09:46
Son dakika Galatasaray haberi: Cimnom ilk transferini yapıyor! Yıldız oyuncuya yeni teklif...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de Hatayspor karşısında 2 puan kaybeden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda transfer için kolları sıvayan sarı-kırmızılı yönetim, Milan Skriniar'ı İstanbul'a getirmek için çaba harcıyor. Okan Buruk'un takımda görmek istediği yıldız oyuncu için yeni bir teklif yapıldı...