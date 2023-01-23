Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen Galatasaray'da moraller üst seviyede. Bir yandan da transfer için yoğun mesai harcayan Galatasaray; Haji Wright, David Fofana Uğur Çiftçi için çalışmalarını devam ettiriyordu. Sarı-kırmızılılar, takımın yıldız ismi için gelen flaş teklifi reddetti ve istenen rakam ortaya çıktı. İşte transfer haberinin detayları...