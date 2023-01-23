Giriş Tarihi: 23.01.2023 14:18
Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
14:18
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 10 milyon Euro'yu elinin tersiyle itti! Flaş teklif, istenen bonservis...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen Galatasaray'da moraller üst seviyede. Bir yandan da transfer için yoğun mesai harcayan Galatasaray; Haji Wright, David Fofana Uğur Çiftçi için çalışmalarını devam ettiriyordu. Sarı-kırmızılılar, takımın yıldız ismi için gelen flaş teklifi reddetti ve istenen rakam ortaya çıktı. İşte transfer haberinin detayları...