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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 10 milyon Euro'yu elinin tersiyle itti! Flaş teklif, istenen bonservis...
Giriş Tarihi: 23.01.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 14:18

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 10 milyon Euro'yu elinin tersiyle itti! Flaş teklif, istenen bonservis...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen Galatasaray'da moraller üst seviyede. Bir yandan da transfer için yoğun mesai harcayan Galatasaray; Haji Wright, David Fofana Uğur Çiftçi için çalışmalarını devam ettiriyordu. Sarı-kırmızılılar, takımın yıldız ismi için gelen flaş teklifi reddetti ve istenen rakam ortaya çıktı. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 10 milyon Euro’yu elinin tersiyle itti! Flaş teklif, istenen bonservis...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen Galatasaray'da moraller üst seviyede. Bir yandan da transfer için yoğun mesai harcayan Galatasaray; Haji Wright, David Fofana Uğur Çiftçi için çalışmalarını devam ettiriyordu. Sarı-kırmızılılar, takımın yıldız ismi için gelen flaş teklifi reddetti ve istenen rakam ortaya çıktı. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 10 milyon Euro’yu elinin tersiyle itti! Flaş teklif, istenen bonservis...

20. haftası tamamlanan Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, oynadığı son 12 maçın tamamını kazanarak oldukça iyi bir form yakalamıştı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 10 milyon Euro’yu elinin tersiyle itti! Flaş teklif, istenen bonservis...

Bir yandan da transfer için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 10 milyon Euro’yu elinin tersiyle itti! Flaş teklif, istenen bonservis...

HAJI WRIGHT ÇIKMAZDA

Sol bek ve forvet bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızıların gündemindeki Haji Wright için Antalyaspor'un 10 milyon Euro bonservis talep etmesi, transferi çıkmaza sürüklemişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 10 milyon Euro’yu elinin tersiyle itti! Flaş teklif, istenen bonservis...

FOFANA ATAĞI

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin formasını giyen David Datro Fofana için bu hafta görüşme yapacak olan Galatasaray'ın hedefinin Fildişili oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak olduğu ifade edilmişti.

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