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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan büyük sürpriz! Dev çalım sonrası flaş hamle...
Giriş Tarihi: 19.08.2022 19:06 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 19:06

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan büyük sürpriz! Dev çalım sonrası flaş hamle...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'e 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile başlayan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştıran sarı-kırmızılılar, son olarak Aston Villa'dan Bertrand Traore ile ilgilenmiş ancak Süper Lig ekibinden transfer çalımı yemişti. Andrea Belotti ve Mauro Icardi sonrası forvet için yeni girişimlerde bulunan Galatasaray, sürpriz isimle görüşmelere başladı. İşte yaşananlar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan büyük sürpriz! Dev çalım sonrası flaş hamle...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'e 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile başlayan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştıran sarı-kırmızılılar, son olarak Aston Villa'dan Bertrand Traore ile ilgilenmiş ancak Süper Lig ekibinden transfer çalımı yemişti. Andrea Belotti ve Mauro Icardi sonrası forvet için yeni girişimlerde bulunan Galatasaray, sürpriz isimle görüşmelere başladı. İşte yaşananlar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan büyük sürpriz! Dev çalım sonrası flaş hamle...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, görüşmelerini dört koldan yürütmeye devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan büyük sürpriz! Dev çalım sonrası flaş hamle...

Andrea Belotti'nin Roma'ya gitmek istemesinin ardından alternatif isimlere yönelen sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak Bertrand Traore gelmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan büyük sürpriz! Dev çalım sonrası flaş hamle...

BAŞAKŞEHİR HER KONUDA ANLAŞTI

Aston Villa forması giyen yıldız isimle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılara Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir büyük bir çalım atmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan büyük sürpriz! Dev çalım sonrası flaş hamle...

Medipol Başakşehir, 26 yaşındaki hücum oyuncusunun kiralanması için Aston Villa ile her konuda anlaşmıştı.

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