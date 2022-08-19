Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'e 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile başlayan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştıran sarı-kırmızılılar, son olarak Aston Villa'dan Bertrand Traore ile ilgilenmiş ancak Süper Lig ekibinden transfer çalımı yemişti. Andrea Belotti ve Mauro Icardi sonrası forvet için yeni girişimlerde bulunan Galatasaray, sürpriz isimle görüşmelere başladı. İşte yaşananlar...