Giriş Tarihi: 19.08.2022 19:06
Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
19:06
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan büyük sürpriz! Dev çalım sonrası flaş hamle...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'e 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile başlayan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştıran sarı-kırmızılılar, son olarak Aston Villa'dan Bertrand Traore ile ilgilenmiş ancak Süper Lig ekibinden transfer çalımı yemişti. Andrea Belotti ve Mauro Icardi sonrası forvet için yeni girişimlerde bulunan Galatasaray, sürpriz isimle görüşmelere başladı. İşte yaşananlar...