Giriş Tarihi: 12.08.2022 13:28
Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
13:28
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Tek rakibi Manchester United...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Dries Mertens ve Lucas Torreira transferleriyle Avrupa'da ses getiren sarı-kırmızılılar, daha büyük bir transfer için çalışmalarına hız verdi. Hücuma takviye yapmak isteyen ve son olarak Andrea Belotti ile temas kuran Galatasaray, PSG'nin dünyaca ünlü yıldızıyla görüşmelere başladı. Geçen sezon Galatasaray'a danışmanlık yapan PSG Sportif Direktörü Luis Campos'un takım aradığı yıldız oyuncu için sarı-kırmızılı kulüp Manchester United'la yarışıyor. İşte transfer haberinin ayrıntıları...