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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Tek rakibi Manchester United...
Giriş Tarihi: 12.08.2022 13:28 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 13:28

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Tek rakibi Manchester United...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Dries Mertens ve Lucas Torreira transferleriyle Avrupa'da ses getiren sarı-kırmızılılar, daha büyük bir transfer için çalışmalarına hız verdi. Hücuma takviye yapmak isteyen ve son olarak Andrea Belotti ile temas kuran Galatasaray, PSG'nin dünyaca ünlü yıldızıyla görüşmelere başladı. Geçen sezon Galatasaray'a danışmanlık yapan PSG Sportif Direktörü Luis Campos'un takım aradığı yıldız oyuncu için sarı-kırmızılı kulüp Manchester United'la yarışıyor. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Süper Lig’i sallayacak transfer! Tek rakibi Manchester United...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Dries Mertens ve Lucas Torreira transferleriyle Avrupa'da ses getiren sarı-kırmızılılar, daha büyük bir transfer için çalışmalarına hız verdi. Hücuma takviye yapmak isteyen ve son olarak Andrea Belotti ile temas kuran Galatasaray, PSG'nin dünyaca ünlü yıldızıyla görüşmelere başladı. Geçen sezon Galatasaray'a danışmanlık yapan PSG Sportif Direktörü Luis Campos'un takım aradığı yıldız oyuncu için sarı-kırmızılı kulüp Manchester United'la yarışıyor. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Süper Lig’i sallayacak transfer! Tek rakibi Manchester United...

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Dries Mertens ve Lucas Torreira ikilisini aynı anda İstanbul'a getirtmiş ve kısa süre içinde transferlerini resmileştirmişti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Süper Lig’i sallayacak transfer! Tek rakibi Manchester United...

Sarı-kırmızılılar, bu kez daha büyük bir transferin peşinden koşuyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Süper Lig’i sallayacak transfer! Tek rakibi Manchester United...

Hücum bölgesinde forvet ve kanat oyuncusu alma planı olan Galatasaray'da gündeme son olarak İtalyan Andrea Belotti gelmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Süper Lig’i sallayacak transfer! Tek rakibi Manchester United...

BELOTTI İÇİN EN CİDDİ ADAYLARDAN

Türkiye'de daha önce adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan yıldız oyuncuyu isteyen kulüpler arasında en ısrarlı ve ciddilerinden birinin Galatasaray olduğu iddia edilmişti.

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