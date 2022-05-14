GÖZLER TRANSFERLERE ÇEVRİLDİ

4 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Kabus gibi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı takımda yeni başkanın ardından takımda kimlerin kalacağı ve kimlerin transfer olacağı merak ediliyor.