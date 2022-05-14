Giriş Tarihi: 14.05.2022 12:55
Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
13:18
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ı kızdıran teklif! Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum ne?
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon kötü bir performans çizen Galatasaray'da seçim kaosu devam ederken diğer yandan da transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeni sezonda kimlerin gideceği ve kimlerin takımda kalacağı merak ediliyor. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun hangi Avrupa takımına gideceğiyle ilgili haberler de gelmeye başladı. İşte Kerem'e gelen transfer teklifi...