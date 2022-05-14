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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ı kızdıran teklif! Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum ne?
Giriş Tarihi: 14.05.2022 12:55 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 13:18

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ı kızdıran teklif! Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum ne?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon kötü bir performans çizen Galatasaray'da seçim kaosu devam ederken diğer yandan da transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeni sezonda kimlerin gideceği ve kimlerin takımda kalacağı merak ediliyor. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun hangi Avrupa takımına gideceğiyle ilgili haberler de gelmeye başladı. İşte Kerem'e gelen transfer teklifi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ı kızdıran teklif! Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum ne?

40 YILIN EN KÖTÜ GALATASARAY'I

Süper Lig'de son 40 yılın en kötü dönemini geçiren Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırladıktan sonra deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıp sezonu tamamlayacak. Bitime 2 hafta kala 48 puanla 13. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, 6 puan alınması halinde en iyi ihtimalle 9. sıraya çıkacak ancak puan kaybetmeye devam ederse 16. sıraya kadar inebilir

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ı kızdıran teklif! Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum ne?

Galatasaray en son 1981-82 sezonunda şampiyonluk potasına değil düşme hattına daha yakındı. Sarı-kırmızılılar, o dönem 17 takımla oynanan ligi 11. sırada tamamlamıştı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ı kızdıran teklif! Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum ne?

BU SEZON İLK 10 DIŞINDA KALMA İHTİMALİ VAR

Aslan'ın, kalan iki karşılaşmada Adana Demirspor ve Antalyaspor'u devirememesi halinde ilk 10 dışında kalması söz konusu. Bu haftaya kadar kalesinde gördüğü 50 golle en fazla gol yediği sezonu yaşayan Cimbom'un averajı da -3...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ı kızdıran teklif! Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum ne?

GÖZLER TRANSFERLERE ÇEVRİLDİ

4 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Kabus gibi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı takımda yeni başkanın ardından takımda kimlerin kalacağı ve kimlerin transfer olacağı merak ediliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ı kızdıran teklif! Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum ne?

Galatasaray'da yeni sezon için transfer hareketliliği yaşanıyor. UEFA'da Barcelona'ya karşı iyi oyun ortaya koyan Marcao, Kerem ve Nelsson gibi oyuncular için tekliflerin geldiği iddia edilmişti.

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