Giriş Tarihi: 14.07.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
10:11
Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Mertens, SABAH Spor'a konuştu! Flaş Batshuayi itirafı | Immobile ve Icardi sözleri
Son dakika haberi: Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da geçen sezona 12 gol - 16 asistle damga vuran Dries Mertens, Avusturya kampında SABAH Spor'a konuştu. Kariyeri ve Galatasaray hakkındaki soruları yanıtlayan Belçikalı yıldız, özellikle vatandaşı Batshuayi transferi hakkında çarpıcı cevaplar verdi. İşte Mertens'ten çok özel açıklamalar ve itiraflar...