Son dakika: Galatasaray’ın yıldızı Mertens, SABAH Spor’a konuştu! Flaş Batshuayi itirafı | Immobile ve Icardi sözleri

"BATSHUAYI KİMSEYİ İNCİTMEK İSTEMEDİ"

- Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşın Batshuayi ile transfer sürecinde hiç konuştun mu? Fenerbahçe'den Galatasaray'a gelmesini nasıl yorumluyorsun?

"Hayır! Sadece haberleri gördüm. Kendisine mesaj attım; 'Geliyor musun?' diye sordum. Geldiği için çok mutluyum. Geçen sezon iyi iş çıkarttı ve çok fazla gol attı. (43 resmi maç 24 gol) Galatasaray'ın onu istediğini hissetti ve önüne çıkan şansı değerlendirdi. Galatasaray'a gelişi onun aldığı bir karar, belki benim alamayacağım bir karar.