Giriş Tarihi: 24.01.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
10:15
Son dakika haber: İşte Türk takımlarının tur şansları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Son dakika haber: UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray evinde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalırken, Fenerbahçe, Lyon ile golsüz eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş ise sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 geçti. Son hafta öncesi son 16 turu ve play-off etabı için ekipler kıyasıya rekabetlerini sürdürüyor. İşte temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri....