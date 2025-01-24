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Haberler Galeri Son dakika haber: İşte Türk takımlarının tur şansları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:15

Son dakika haber: İşte Türk takımlarının tur şansları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Son dakika haber: UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray evinde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalırken, Fenerbahçe, Lyon ile golsüz eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş ise sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 geçti. Son hafta öncesi son 16 turu ve play-off etabı için ekipler kıyasıya rekabetlerini sürdürüyor. İşte temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri....

Son dakika haber: İşte Türk takımlarının tur şansları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı.

Son dakika haber: İşte Türk takımlarının tur şansları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Son hafta öncesi takımlar üst tur mücadelesi için kıyasıya rekabet etti.

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Son dakika haber: İşte Türk takımlarının tur şansları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

İlk 8 takım son 16 turuna doğrudan giderken, 9-24 arasında bitiren ekipler play-off oynayacak. İşte temsilcilerimizin son hafta öncesi tur şansları...

Son dakika haber: İşte Türk takımlarının tur şansları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

GALATASARAY İLK 8'DEN DÜŞTÜ

7. hafta öncesi ilk 8'in içinde yer alan Galatasaray evinde son sıradaki Dinamo Kiev'i ağırlamıştı.

Son dakika haber: İşte Türk takımlarının tur şansları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

3-1 önde götürdüğü mücadelede 3-3 berabere kalan Cimbom 13 puanla 9. sırada yer aldı.

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