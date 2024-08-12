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Haberler Galeri Son dakika haberi: 2024-25 Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! İşte Euro Club Index'in puan tahmini...
Giriş Tarihi: 12.08.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 17:06

Son dakika haberi: 2024-25 Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! İşte Euro Club Index'in puan tahmini...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu başladı. Açılış maçında Galatasaray evinde Hatayspor'u mağlup ederken, ligin diğer devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk maçlarında hata yapmadı sezona galibiyetle başladılar. Sezonun ilk şampiyonluk tahmini ise Euro Club Index'ten tarafından geldi. İşte 2024-25 sezonunda şampiyon olacak ve küme düşecek olan takımların tahmini...

Son dakika haberi: 2024-25 Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! İşte Euro Club Index’in puan tahmini...

Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig için yeni sezonla ilgili ilk şampiyonluk tahmininde bulundu. Elde ettiği veriler dahilinde şampiyonluk tahminlerini her hafta güncelleyen sitenin sezon sonuna yönelik tahminleri belli oldu.

Son dakika haberi: 2024-25 Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! İşte Euro Club Index’in puan tahmini...

19 - Gaziantep FK, 29 Puan

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Son dakika haberi: 2024-25 Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! İşte Euro Club Index’in puan tahmini...

18 - Adana Demirspor, 34 Puan

Son dakika haberi: 2024-25 Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! İşte Euro Club Index’in puan tahmini...

17 - Göztepe, 34 Puan

Son dakika haberi: 2024-25 Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! İşte Euro Club Index’in puan tahmini...

16 - Bodrum FK, 35 Puan

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