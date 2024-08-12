Giriş Tarihi: 12.08.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
17:06
Son dakika haberi: 2024-25 Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! İşte Euro Club Index'in puan tahmini...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu başladı. Açılış maçında Galatasaray evinde Hatayspor'u mağlup ederken, ligin diğer devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk maçlarında hata yapmadı sezona galibiyetle başladılar. Sezonun ilk şampiyonluk tahmini ise Euro Club Index'ten tarafından geldi. İşte 2024-25 sezonunda şampiyon olacak ve küme düşecek olan takımların tahmini...