Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Rangers-Fenerbahçe mücadelesi dış basında da yankı buldu! ''Ibrox kasırgaya yakalanmış gibi titriyordu''
Giriş Tarihi: 14.03.2025 10:12 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 10:13

Son dakika haberi: Rangers-Fenerbahçe mücadelesi dış basında da yankı buldu! ''Ibrox kasırgaya yakalanmış gibi titriyordu''

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers'a penaltılarda kaybetti. Tartışmalı penaltı pozisyonlarının olduğu müsabaka, Ada basınında da yankı buldu. Müsabaka sonrası Jose Mourinho ise hakem yönetimi hakkında flaş açıklamalar yaptı. İşte Portekizli hocanın sözlerinin vurgulandığı, Dış basında yer alan çarpıcı başlıklar...

Son dakika haberi: Rangers-Fenerbahçe mücadelesi dış basında da yankı buldu! ’’Ibrox kasırgaya yakalanmış gibi titriyordu’’

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe deplasmanda Rangers ile karşılaştı.

Son dakika haberi: Rangers-Fenerbahçe mücadelesi dış basında da yankı buldu! ’’Ibrox kasırgaya yakalanmış gibi titriyordu’’

Sarı-lacivertliler ilk maçı 3-1 kaybederken, rövanş maçında daha etkili bir oyun sergileyerek 2-0'lık skoru yakaladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Rangers-Fenerbahçe mücadelesi dış basında da yankı buldu! ’’Ibrox kasırgaya yakalanmış gibi titriyordu’’

Uzatma bölümünde aynı skorla geçilirken maç penaltılara kaldı ve 2 penaltı vuruşundan yararlanamayan Fenerbahçe 3-2'lik sonuçla Avrupa Ligi serüvenine noktayı koydu.

Son dakika haberi: Rangers-Fenerbahçe mücadelesi dış basında da yankı buldu! ’’Ibrox kasırgaya yakalanmış gibi titriyordu’’

Buna göre tartışmalı pozisyonların yer aldığı karşılaşma Ada basınında da yer aldı. İşte manşetler...

Son dakika haberi: Rangers-Fenerbahçe mücadelesi dış basında da yankı buldu! ’’Ibrox kasırgaya yakalanmış gibi titriyordu’’

SkySports: "Ibrox'taki gergin gecede Rangers, Jack Butland'ın penaltı kahramanlığıyla Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi."