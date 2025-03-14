Giriş Tarihi: 14.03.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
10:13
Son dakika haberi: Rangers-Fenerbahçe mücadelesi dış basında da yankı buldu! ''Ibrox kasırgaya yakalanmış gibi titriyordu''
Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers'a penaltılarda kaybetti. Tartışmalı penaltı pozisyonlarının olduğu müsabaka, Ada basınında da yankı buldu. Müsabaka sonrası Jose Mourinho ise hakem yönetimi hakkında flaş açıklamalar yaptı. İşte Portekizli hocanın sözlerinin vurgulandığı, Dış basında yer alan çarpıcı başlıklar...