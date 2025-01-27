Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Atilla Karaoğlan için flaş yorum! Fenerbahçe-Göztepe performansı...

Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:22
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
08:22
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi ağırladı. Zorlu mücadelenin ilk yarısını geride kapatan Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu 3 golle mücadeleyi 3-2 galibiyetle noktaladı ve zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertliler'in Göztepe galibiyeti ve hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül kaleme aldı. İşte detaylar...