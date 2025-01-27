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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Atilla Karaoğlan için flaş yorum! Fenerbahçe-Göztepe performansı...
Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:22 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 08:22

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Atilla Karaoğlan için flaş yorum! Fenerbahçe-Göztepe performansı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi ağırladı. Zorlu mücadelenin ilk yarısını geride kapatan Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu 3 golle mücadeleyi 3-2 galibiyetle noktaladı ve zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertliler'in Göztepe galibiyeti ve hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül kaleme aldı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Atilla Karaoğlan için flaş yorum! Fenerbahçe-Göztepe performansı...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi Youssef En-Nesyri'nin (2) ve Oğuz Aydın'ın ikinci yarıda attığı gollerle mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı. Göztepe'nin gollerini ise Juan ve Miroshi kaydetti.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Atilla Karaoğlan için flaş yorum! Fenerbahçe-Göztepe performansı...

SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'nin Göztepe galibiyetinin yanı sıra hakem Atilla Karaoğlan'nın performansını değerlendirdi.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Atilla Karaoğlan için flaş yorum! Fenerbahçe-Göztepe performansı...

AHMET ÇAKAR: ''TUHAF BİR MAÇ İZLEDİK''

''Son yılların en tuhaf maçını izledik… Göztepe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Hatta birkaç gol bulabilirdi, sahada Fenerbahçe diye bir takım yoktu. Devre arasında kime sorarlarsa sorsunlar, bırakın Fenerbahçe bu maçı nasıl kazanacağı, 'puanı bile zor alır' derlerken, ikinci yarı bir başladı ki 9 dakikada gelen 3 gol ve o kötü oynayan Fenerbahçe şahlanıp, ikisi En-Nesyri'den, biri Oğuz Aydın'dan olmak üzere 3 gol buldu. Camia 'Ohhh maç koptu' derken sahneye yine Göztepe çıktı.''

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Atilla Karaoğlan için flaş yorum! Fenerbahçe-Göztepe performansı...

''F.BAHÇE İÇİN KABİR AZABI GİBİYDİ''

''Son yarım saat kala Göztepe vardı. Bitime 10 dakika kala Göztepe ikinci golü buldu, ardından da son düdüğe kadar maç Fenerbahçe için kabir azabı gibi geçti. En-Nesyri maçın kurtulmasında belki de başrolü oynayan adam oldu. Göztepe defansının büyük hatasıyla En-Nesyri, önünde bulduğu topla önce beraberliği, sonra da kafayla 90'a attığı golle galibiyeti getirdi. Mourinho için söyleyecek çok şey var''

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Atilla Karaoğlan için flaş yorum! Fenerbahçe-Göztepe performansı...

''KÖTÜ MAÇ YÖNETTİ DİYEMEM''

''3'lü defansla bir şey yapamayan Fenerbahçe 4'lüye geçip daha üretken, daha fazla pozisyon bulan bir takım haline geldi. Sonuçta Fenerbahçe sırat köprüsünde yürür gibi oynuyor. Kaybedeceği bir puan bile onları şampiyonluk yarışının dışına itecek. Hakem Atilla Karaoğlan birkaç kart ve bazı faul hataları dışında kötü maç yönetti diyemem.''

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