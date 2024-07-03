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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Milli Takım için çarpıcı yorum! "Hangisinden başlayayım? Merih'ten mi, Mert'ten mi..."
Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 09:59

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Milli Takım için çarpıcı yorum! "Hangisinden başlayayım? Merih'ten mi, Mert'ten mi..."

Son dakika haberi: EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız, turnuvanın favori takımları arasında gösterilen Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve tarihi bir zafer elde etti. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül, Murat Özbostan ve Fatih Doğan, Avusturya'ya karşı müthiş bir performans ortaya koyan Millilerimiz için çarpıcı övgüler de bulundu.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Milli Takım için çarpıcı yorum! Hangisinden başlayayım? Merih’ten mi, Mert’ten mi...

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Leipzig Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'ye çeyrek finali getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral attı. Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch'ten geldi.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Milli Takım için çarpıcı yorum! Hangisinden başlayayım? Merih’ten mi, Mert’ten mi...

SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül, Murat Özbostan ve Fatih Doğan, Avusturya'ya karşı müthiş bir performans ortaya koyan Millilerimiz için çarpıcı övgüler de bulundu.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Milli Takım için çarpıcı yorum! Hangisinden başlayayım? Merih’ten mi, Mert’ten mi...

GÜRCAN BİLGİÇ: "MUCİZENİN ÇOCUKLARI KAZANDI"

Bu Avusturya, turnuvanın "Esas oğlanı." Montella'nın dediği gibi "Kulüp takımı" havasındalar. İyi oynadılar maçlarını, gövde gösterilerini de yaptılar. Üç ay önce bize de "Altı" atmışlardı. O gün aklıma kazındı. Uzatma dakikalarında bile yedinci golün peşine düşmüşlerdi. Bir hazırlık maçında, rakip takıma hiç saygı duymadan oynadılar. O yüzden bu maçın anlamı birileri için çeyrek final olabilir ama benim için başkaydı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Milli Takım için çarpıcı yorum! Hangisinden başlayayım? Merih’ten mi, Mert’ten mi...

Merih'le bulduk iki golü. Arda Güler kullandı kornerleri. Kenar yönetim bir harita çizmiş, bizim çocuklar da bu plana sadık kalıp, müthiş geceyi Türkiye'ye hediye etmişti. Bir eski milletvekili vardı, twit attı, Portekiz kazanınca "Yaşa" dedi. Bu skor o arkadaşın lavabosuna gitsin…
Mücadele etmemiz gerekiyordu. Ettik…

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Milli Takım için çarpıcı yorum! Hangisinden başlayayım? Merih’ten mi, Mert’ten mi...

"MERT GÜNOK BENİM ADAMIMDIR"

Savunmamız hata yapmamalıydı, bir kere yaptık. Mert Günok'un günü olmalıydı. İki kere kurtardı. Golleri atan Merih maçın adamı oldu, Mert Günok da benim adamımdır. Montella'nın hakkını unutmayalım. Hakan Çalhanoğlu'nun olmadığı bir takımda akıl olabilir ama "Fikir" eksiktir. Kaan ile üçlediği, beklerle beşlediği defans hattının önüne, yüreklerini koyan Orkun-İsmail ikilisini ekledi. Duvar dediğin böyle olur aslında.

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