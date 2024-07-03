Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Milli Takım için çarpıcı yorum! "Hangisinden başlayayım? Merih'ten mi, Mert'ten mi..."

GÜRCAN BİLGİÇ: "MUCİZENİN ÇOCUKLARI KAZANDI"

Bu Avusturya, turnuvanın "Esas oğlanı." Montella'nın dediği gibi "Kulüp takımı" havasındalar. İyi oynadılar maçlarını, gövde gösterilerini de yaptılar. Üç ay önce bize de "Altı" atmışlardı. O gün aklıma kazındı. Uzatma dakikalarında bile yedinci golün peşine düşmüşlerdi. Bir hazırlık maçında, rakip takıma hiç saygı duymadan oynadılar. O yüzden bu maçın anlamı birileri için çeyrek final olabilir ama benim için başkaydı.