Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
09:59
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Milli Takım için çarpıcı yorum! "Hangisinden başlayayım? Merih'ten mi, Mert'ten mi..."
Son dakika haberi: EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız, turnuvanın favori takımları arasında gösterilen Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve tarihi bir zafer elde etti. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül, Murat Özbostan ve Fatih Doğan, Avusturya'ya karşı müthiş bir performans ortaya koyan Millilerimiz için çarpıcı övgüler de bulundu.