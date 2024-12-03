Giriş Tarihi: 03.12.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024
09:38
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay yorum! Fenerbahçe-Gaziantep maçındaki tartışmalı pozisyonlar penaltı mıydı?
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, kendi evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Temponun oldukça yüksek olduğu karşılaşma sarı lacivertli takımın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanırken Sabah Spor'un usta yazarları karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sabah Spor yazarlarından Ahmet Çakar'ın mücadelenin hakemi hakkındaki sert eleştirileri ise dikkat çekti. İşte Fenerbahçe Gaziantep maçına dair yazar yorumları…