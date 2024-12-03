Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay yorum! Fenerbahçe-Gaziantep maçındaki tartışmalı pozisyonlar penaltı mıydı?

Geçtiğimiz akşam oynanan Fenerbahçe Gaziantep karşılaşmasında kazanan taraf ev sahibi takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılırken Ahmet Çakar, heyecan dolu mücadeleyi Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. Çakar, yazısında mücadelenin hakemi hakkında çok konuşulacak ifadelere yer verdi. İşte o sözler...