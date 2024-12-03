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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay yorum! Fenerbahçe-Gaziantep maçındaki tartışmalı pozisyonlar penaltı mıydı?
Giriş Tarihi: 03.12.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 09:38

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay yorum! Fenerbahçe-Gaziantep maçındaki tartışmalı pozisyonlar penaltı mıydı?

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, kendi evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Temponun oldukça yüksek olduğu karşılaşma sarı lacivertli takımın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanırken Sabah Spor'un usta yazarları karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sabah Spor yazarlarından Ahmet Çakar'ın mücadelenin hakemi hakkındaki sert eleştirileri ise dikkat çekti. İşte Fenerbahçe Gaziantep maçına dair yazar yorumları…

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay yorum! Fenerbahçe-Gaziantep maçındaki tartışmalı pozisyonlar penaltı mıydı?

Geçtiğimiz akşam oynanan Fenerbahçe Gaziantep karşılaşmasında kazanan taraf ev sahibi takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılırken Ahmet Çakar, heyecan dolu mücadeleyi Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. Çakar, yazısında mücadelenin hakemi hakkında çok konuşulacak ifadelere yer verdi. İşte o sözler...

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay yorum! Fenerbahçe-Gaziantep maçındaki tartışmalı pozisyonlar penaltı mıydı?

Süper Lig'in 14. haftası Fenerbahçe Gaziantep FK karşılaşmasına sahne oldu.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay yorum! Fenerbahçe-Gaziantep maçındaki tartışmalı pozisyonlar penaltı mıydı?

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 3'te Oğuz Aydın, 78'de Becao ve 89'da Dzeko kaydetti.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay yorum! Fenerbahçe-Gaziantep maçındaki tartışmalı pozisyonlar penaltı mıydı?

Gaziantep FK'nın tek golü ise 41'de Okereke'den geldi.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay yorum! Fenerbahçe-Gaziantep maçındaki tartışmalı pozisyonlar penaltı mıydı?

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligdeki puanını 32'ye yükseltti. Gaziantep FK 15 puanda kaldı.

İşte SABAH Spor yazarlarının karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmeleri;

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