Giriş Tarihi: 18.03.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
19:21
Son dakika haberi: Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa etti! "Ligden çekilirsek başkanlığı bırakmam"
Son dakika haberi: Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin ardından kulüp televizyonunda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Ayrıca Koç, ligden çekilme kararı alınması ve takımın küme düşürülmesi halinde Süper Lig'e çıkana kadar başkanlığa devam edeceğini bildirdi.