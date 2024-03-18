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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa etti! "Ligden çekilirsek başkanlığı bırakmam"
Giriş Tarihi: 18.03.2024 19:16 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 19:21

Son dakika haberi: Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa etti! "Ligden çekilirsek başkanlığı bırakmam"

Son dakika haberi: Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin ardından kulüp televizyonunda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Ayrıca Koç, ligden çekilme kararı alınması ve takımın küme düşürülmesi halinde Süper Lig'e çıkana kadar başkanlığa devam edeceğini bildirdi.

Son dakika haberi: Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa etti! Ligden çekilirsek başkanlığı bırakmam

Son dakika haberi: Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin ardından kulüp televizyonunda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Ayrıca Koç, ligden çekilme kararı alınması halinde sarı-lacivertli kulübün bir alt ligden üst lige çıkana kadar başkanlığa devam edeceğini bildirdi.

Son dakika haberi: Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa etti! Ligden çekilirsek başkanlığı bırakmam

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında derbisinde yaşanan olaylar hakkında FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları..

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Son dakika haberi: Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa etti! Ligden çekilirsek başkanlığı bırakmam

"Dün gece yaşananlar Türkiye için utanç vesilesidir. Bu iki kulübü kafa kafaya getirmeye, şiddet ve nefret tohumu ekmeye emek verenler var. 1995-1996'da Fenerbahçe, Trabzonspor'u orada 2-1 yendi ve tansiyon yükseldi.

Son dakika haberi: Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa etti! Ligden çekilirsek başkanlığı bırakmam

"Ancak hiçbir zaman bu kadar nefret ve kin tohumları ekilmemiştir. Kardeşi kardeşe kırdıran 3 Temmuz'un sebebi olan terör örgütü, bu iki kulüp arasındaki gerilimi başka bir evreye taşımıştır."

Son dakika haberi: Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa etti! Ligden çekilirsek başkanlığı bırakmam

"Kurşunlanma da bu örgütün eseridir. Camiaların akıllı insanları sabırlı ve akil düşünmelidir. Bu sorunların üstesinden gelmeliyiz. Bu sorunlar ülkeye zarar veriyor."

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