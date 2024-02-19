Giriş Tarihi: 19.02.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
10:48
Son dakika haberi: Arda Güler gemileri yaktı! Ancelotti'den flaş sözler: Ben delirmedim
Son dakika haberi: La Liga'da Real Madrid, dün Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Milli yıldızımız Arda Güler ise maçında 87. dakikasında oyuna dahil oldu. İspanya kariyerine sakatlıklarla başlayan Arda Güler'in burada mutsuz olduğu ve Real Madrid'in Mbappe transferi sonrası oyuncusunu daha fazla süre bulması adına başka takıma göndereceği iddia edildi. Aynı zamanda Ancelotti'nin Arda için söylediği sözler de ortaya çıktı.