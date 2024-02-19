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Haberler Galeri Son dakika haberi: Arda Güler gemileri yaktı! Ancelotti'den flaş sözler: Ben delirmedim
Giriş Tarihi: 19.02.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 10:48

Son dakika haberi: Arda Güler gemileri yaktı! Ancelotti'den flaş sözler: Ben delirmedim

Son dakika haberi: La Liga'da Real Madrid, dün Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Milli yıldızımız Arda Güler ise maçında 87. dakikasında oyuna dahil oldu. İspanya kariyerine sakatlıklarla başlayan Arda Güler'in burada mutsuz olduğu ve Real Madrid'in Mbappe transferi sonrası oyuncusunu daha fazla süre bulması adına başka takıma göndereceği iddia edildi. Aynı zamanda Ancelotti'nin Arda için söylediği sözler de ortaya çıktı.

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Son dakika haberi: Arda Güler gemileri yaktı! Ancelotti’den flaş sözler: Ben delirmedim

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leipzig deplasmanda 1-0 mağlup eden Real Madrid, dün lig maçında Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı.

Son dakika haberi: Arda Güler gemileri yaktı! Ancelotti’den flaş sözler: Ben delirmedim

Zirve yarışında yara alan Eflatun-beyazlılar puanın 62'ye çıkardı ve Girona ile puan farkını 6'ya yükseltti.

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Son dakika haberi: Arda Güler gemileri yaktı! Ancelotti’den flaş sözler: Ben delirmedim

Real Madrid'de dün 87. dakikada oyuna giren Arda Güler, 9 dakikada saha kaldı.

Son dakika haberi: Arda Güler gemileri yaktı! Ancelotti’den flaş sözler: Ben delirmedim

Teknik direktör değişikliğine giden ve Real Madrid karşısında etkili bir futbol sergileyen Rayo Vallecano, Los Galacticos'a fazla galibiyet şansı tanımadı.

Son dakika haberi: Arda Güler gemileri yaktı! Ancelotti’den flaş sözler: Ben delirmedim

DEĞİŞİKLİKLER İŞE YARAMADI

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti oyuna müdahalelerde bulundu. İtalyan teknik adam 70'te Rodrygo ve Toni Kroos'u oyuna aldı.

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