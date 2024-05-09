Son dakika haberi: Arda Güler hayatının şokunu yaşayacak! Sen ne yaptın Ancelotti? Eğer Real Madrid Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu rövanşında evinde Bayern Münih'i konuk eden Real Madrid, sahadan 2-1 galip ayrılarak toplamda 4-3'lük skorla adını finale yazdıran taraf oldu ve Borussia Dortmund ile eşleşti. Her anı olaylı geçen ve heyecan seviyesi yüksek olan maç sonrası Arda Güler'i yıkan bir gelişme yaşandı. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...