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Haberler Galeri Son dakika haberi: Arda Güler hayatının şokunu yaşayacak! Sen ne yaptın Ancelotti? Eğer Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa...
Giriş Tarihi: 09.05.2024 18:28 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 18:30

Son dakika haberi: Arda Güler hayatının şokunu yaşayacak! Sen ne yaptın Ancelotti? Eğer Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu rövanşında evinde Bayern Münih'i konuk eden Real Madrid, sahadan 2-1 galip ayrılarak toplamda 4-3'lük skorla adını finale yazdıran taraf oldu ve Borussia Dortmund ile eşleşti. Her anı olaylı geçen ve heyecan seviyesi yüksek olan maç sonrası Arda Güler'i yıkan bir gelişme yaşandı. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Arda Güler hayatının şokunu yaşayacak! Sen ne yaptın Ancelotti? Eğer Real Madrid Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu rövanşında evinde Bayern Münih'i konuk eden Real Madrid, sahadan 2-1 galip ayrılarak toplamda 4-3'lük skorla adını finale yazdıran taraf oldu ve Borussia Dortmund ile eşleşti. Her anı olaylı geçen ve heyecan seviyesi yüksek olan maç sonrası Arda Güler'i yıkan bir gelişme yaşandı. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Arda Güler hayatının şokunu yaşayacak! Sen ne yaptın Ancelotti? Eğer Real Madrid Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa...

LaLiga'da şampiyonluğunu erken garantileyen Real Madrid, bu sezon Devler Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor.

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Son dakika haberi: Arda Güler hayatının şokunu yaşayacak! Sen ne yaptın Ancelotti? Eğer Real Madrid Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa...

Çeyrek final eşleşmesinde kupanın en büyük favorilerinden birisi olarak görülen Manchester City'i yıkan Madrid ekibi adını yarı finale yazdırmıştı.

Son dakika haberi: Arda Güler hayatının şokunu yaşayacak! Sen ne yaptın Ancelotti? Eğer Real Madrid Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa...

Bu turda Bundesliga'da kötü bir sezon geçiren Bayern Münih ile eşleşen Ancelotti ve öğrencileri, Almanya'daki ilk maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Son dakika haberi: Arda Güler hayatının şokunu yaşayacak! Sen ne yaptın Ancelotti? Eğer Real Madrid Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa...

Nefesleri kesen rövanş maçında Bayern Münih'i konuk eden Real Madrid, 68. dakikada 1-0 geriye düşse de Joselu'nun 88 ve 90+1. dakikada attığı gollerle 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

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