Giriş Tarihi: 10.05.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
13:02
Son dakika haberi: Arda Güler'in bonus maddesi ortaya çıktı! Fenerbahçelileri yıkan gelişme: Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa...
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde zorlu rakibi Bayern Münih'i kupanın dışına iten Real Madrid, adını finale yazdırmıştı. Geçtiğimi yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanyol devine transfer olan Arda Güler'in sözleşmesindeki bonus maddeleri ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...