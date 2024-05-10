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Haberler Galeri Son dakika haberi: Arda Güler'in bonus maddesi ortaya çıktı! Fenerbahçelileri yıkan gelişme: Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa...
Giriş Tarihi: 10.05.2024 13:02 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 13:02

Son dakika haberi: Arda Güler'in bonus maddesi ortaya çıktı! Fenerbahçelileri yıkan gelişme: Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde zorlu rakibi Bayern Münih'i kupanın dışına iten Real Madrid, adını finale yazdırmıştı. Geçtiğimi yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanyol devine transfer olan Arda Güler'in sözleşmesindeki bonus maddeleri ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Arda Güler’in bonus maddesi ortaya çıktı! Fenerbahçelileri yıkan gelişme: Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde zorlu rakibi Bayern Münih'i kupanın dışına iten Real Madrid, adını finale yazdırmıştı. Geçtiğimi yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanyol devine transfer olan Arda Güler'in sözleşmesindeki bonus maddeleri ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Arda Güler’in bonus maddesi ortaya çıktı! Fenerbahçelileri yıkan gelişme: Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde zorlu rakibi Manchester City'i devirerek yarı finale kalan Real Madrid, bu turda Bayern Münih ile eşleşmişti.

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Son dakika haberi: Arda Güler’in bonus maddesi ortaya çıktı! Fenerbahçelileri yıkan gelişme: Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa...

Madrid ekibi, Bundesliga'da şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran Alman devi ile deplasmanda oynanan ilk maçta 2-2 berabere kaldı.

Son dakika haberi: Arda Güler’in bonus maddesi ortaya çıktı! Fenerbahçelileri yıkan gelişme: Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa...

Turun ikinci maçına taraftarlarının önünde çıkan Ancelotti ve öğrencileri, 1-0 geriye düştüğü maçta tarihi bir geri dönüşe imza atarak skoru 2-1'e getirmişti.

Son dakika haberi: Arda Güler’in bonus maddesi ortaya çıktı! Fenerbahçelileri yıkan gelişme: Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa...

Toplamda 4-3'lük skorla adını finale yazdıran Real Madrid, PSG'yi eleyen Borussia Dortmund'un rakibi olmuştu. Dev final 1 Haziran Cumartesi günü Wembley Stadı'nda oynanacak.

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