Giriş Tarihi: 10.02.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
14:30
Son dakika haberi: Avrupa basını Galatasaray - Adana Demirspor maçı için çarpıcı manşetler attı! "Skandal" sözleriyle...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Adana Demirspor, Galatasaray'a verilen penaltı kararına tepki olarak sahadan çekildi. Sahalardan ender görülen olaydan sonra Avrupa basını da bu maçı gündemine taşıdı. Avrupa'nın önde gelen spor gazeteleri Galatasaray - A. Demirspor maçında yaşananlar için çarpıcı manşetler attı.