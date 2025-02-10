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Haberler Galeri Son dakika haberi: Avrupa basını Galatasaray - Adana Demirspor maçı için çarpıcı manşetler attı! "Skandal" sözleriyle...
Giriş Tarihi: 10.02.2025 14:30 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 14:30

Son dakika haberi: Avrupa basını Galatasaray - Adana Demirspor maçı için çarpıcı manşetler attı! "Skandal" sözleriyle...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Adana Demirspor, Galatasaray'a verilen penaltı kararına tepki olarak sahadan çekildi. Sahalardan ender görülen olaydan sonra Avrupa basını da bu maçı gündemine taşıdı. Avrupa'nın önde gelen spor gazeteleri Galatasaray - A. Demirspor maçında yaşananlar için çarpıcı manşetler attı.

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika haberi: Avrupa basını Galatasaray - Adana Demirspor maçı için çarpıcı manşetler attı! Skandal sözleriyle...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşananlar Avrupa'da geniş yankı.

Son dakika haberi: Avrupa basını Galatasaray - Adana Demirspor maçı için çarpıcı manşetler attı! Skandal sözleriyle...

Adana Demirspor cephesi, Galatasaray'ın Mertens ile kazandığı penaltıya tepki göstererek takımı sahadan çekme kararı aldı.

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Son dakika haberi: Avrupa basını Galatasaray - Adana Demirspor maçı için çarpıcı manşetler attı! Skandal sözleriyle...

Türkiye'de kaos! Alvaro Morata'nın Galatasaray adına gol attığı maçta penaltı kararını protesto eden rakip oyuncular 30. dakikada sahayı terk etti. (Daily Mail)

Son dakika haberi: Avrupa basını Galatasaray - Adana Demirspor maçı için çarpıcı manşetler attı! Skandal sözleriyle...

Galatasaray lehine verilen tartışmalı penaltının ardından Adana Demirspor hakem Oğuzhan Çakır'ın rakibi kollayan bir karar verdiği protestosuyla sahadan çekildi. (Record)

Son dakika haberi: Avrupa basını Galatasaray - Adana Demirspor maçı için çarpıcı manşetler attı! Skandal sözleriyle...

Adana Demirspor'un Galatasaray lehine verilen tartışmalı penaltı kararını protesto ederek sahadan çekilmesi sonrası Jose Mourinho'dan imalı paylaşım geldi. Mou, Mertens'in penaltı pozisyonunun görselini paylaştı. (Goal)

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