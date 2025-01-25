Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
11:33
Son dakika haberi: Beşiktaş eski yıldızını geri alıyor! Sergen Yalçın'ın şampiyon kadrosundaydı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de istenilen performansı ortaya koyamayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'inde favori takımların arasında gösterilen İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte ilk maçını kazanan siyah-beyazlı takımda transfer hareketliliği yaşanıyor. Yönetim, Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda kadroda yer alan eski oyuncusu için girişimlere başladı.