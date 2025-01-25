Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş eski yıldızını geri alıyor! Sergen Yalçın'ın şampiyon kadrosundaydı...
Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:33

Son dakika haberi: Beşiktaş eski yıldızını geri alıyor! Sergen Yalçın'ın şampiyon kadrosundaydı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de istenilen performansı ortaya koyamayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'inde favori takımların arasında gösterilen İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte ilk maçını kazanan siyah-beyazlı takımda transfer hareketliliği yaşanıyor. Yönetim, Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda kadroda yer alan eski oyuncusu için girişimlere başladı.

Son dakika haberi: Beşiktaş eski yıldızını geri alıyor! Sergen Yalçın’ın şampiyon kadrosundaydı...

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde favori olarak gösterilen takımlar arasında yer alan İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek son play-off'a kalma umudunu son maça taşıdı.

Son dakika haberi: Beşiktaş eski yıldızını geri alıyor! Sergen Yalçın’ın şampiyon kadrosundaydı...

Süper Lig'e ise beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlı takım hayal kırıklığı yaşattı ve zirveden uzak kalarak şampiyonluk yarışında erken havlu attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Beşiktaş eski yıldızını geri alıyor! Sergen Yalçın’ın şampiyon kadrosundaydı...

Bu hafta deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak siyah-beyazlı takım bu maçı kazanarak ligde de çıkış yakalamak istiyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş eski yıldızını geri alıyor! Sergen Yalçın’ın şampiyon kadrosundaydı...

TRANSFER GİRİŞİMLERİNE BAŞLANDI

Siyah-beyazlılarda gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yönetim, Solskjaer döneminin de ilk hamlesini kanat için yapacak.

Son dakika haberi: Beşiktaş eski yıldızını geri alıyor! Sergen Yalçın’ın şampiyon kadrosundaydı...

Masuaku ile yollarını ayırma kararı alan yönetim, bir sol bek transferi de yapmak için girişimlere başladı.

SON DAKİKA