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Haberler Galeri Son dakika haberi: Derbi sonrası Mourinho için olay sözler! "TFF gereğini yapmalı"
Giriş Tarihi: 26.02.2025 08:44 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 08:44

Son dakika haberi: Derbi sonrası Mourinho için olay sözler! "TFF gereğini yapmalı"

Son dakika haberi: Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından Okan Buruk, Vincic'in yönetimini eleştirirken diğer yandan Jose Mourinho ise hakemin odasına giderek onu tebrik etti. Karşılaşma sonrası iki teknik adam da çok çarpıcı açıklamalar yaparak kamuoyunda yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. SABAH Spor'un iki usta kalemi Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç ortaya atılan söylemler hakkında yorum yaptı.

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Son dakika haberi: Derbi sonrası Mourinho için olay sözler! TFF gereğini yapmalı

Süper Lig'de zirve yarışının kaderini belirleyen karşılaşmada Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından hem Okan Buruk hem de Jose Mourinho yaptıkları çarpıcı açıklamalardan sonra PFDK'ya sevk edildi.

Son dakika haberi: Derbi sonrası Mourinho için olay sözler! TFF gereğini yapmalı

Özellikle de Mourinho'nun 'Rakibimiz kulübede maymun gibi zıplıyordu" sözleri Türkiye başta olmak üzere Avrupa'da da yankı buldu ve 'ırkçılık' söylemleri gündeme geldi.

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Son dakika haberi: Derbi sonrası Mourinho için olay sözler! TFF gereğini yapmalı

SABAH Spor'un iki usta kalemi Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç, Okan Buruk ve Mourinho'nun söylediği sözler hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı.

Son dakika haberi: Derbi sonrası Mourinho için olay sözler! TFF gereğini yapmalı

LEVENT TÜZEMEN: TFF, MOURINHO İÇİN GEREĞİNİ YAPMALI

Portekizli hocalar Türkiye'de görev yaparken akıl tutulması yaşıyorlar. Tarih 22 Ekim 2022… F.Bahçe evinde Başakşehir'i 1-0 yeniyor, Jorge Jesus: "Türkiye zor lig. Kaliteli ve beni şaşırttı." 11 hafta sonunda F.Bahçe 23 puanla lider, G.Saray 18 puanla 8. sırada. G.Saray lider olunca Jesus, "Ligin sportif gerçekliği yok, maçlar sahada kazanılmıyor" diyor.

Son dakika haberi: Derbi sonrası Mourinho için olay sözler! TFF gereğini yapmalı

"MOURINHO ÇARK EDİYOR"

Mourinho, F.Bahçe'nin başına geçiyor. Sezon başında: "Maçlar çok çetin, takımlar iyi savunma yapıyor. Kazanmak kolay olmuyor. Başkan Koç bana 'burası kolay lig değil' demişti ve haklı çıktı." İşler kötü gidince çark ediyor ve şöyle diyor: "Böyle bir ligi yurt dışında kim izlesin! Karanlık ve kirli bir lig, kötü kokuyor. Toksik bir lig. Bilseydim gelmezdim."

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