Son dakika haberi: Derbi sonrası Mourinho için olay sözler! "TFF gereğini yapmalı"

"MOURINHO ÇARK EDİYOR"

Mourinho, F.Bahçe'nin başına geçiyor. Sezon başında: "Maçlar çok çetin, takımlar iyi savunma yapıyor. Kazanmak kolay olmuyor. Başkan Koç bana 'burası kolay lig değil' demişti ve haklı çıktı." İşler kötü gidince çark ediyor ve şöyle diyor: "Böyle bir ligi yurt dışında kim izlesin! Karanlık ve kirli bir lig, kötü kokuyor. Toksik bir lig. Bilseydim gelmezdim."