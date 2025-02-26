Giriş Tarihi: 26.02.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
08:44
Son dakika haberi: Derbi sonrası Mourinho için olay sözler! "TFF gereğini yapmalı"
Son dakika haberi: Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından Okan Buruk, Vincic'in yönetimini eleştirirken diğer yandan Jose Mourinho ise hakemin odasına giderek onu tebrik etti. Karşılaşma sonrası iki teknik adam da çok çarpıcı açıklamalar yaparak kamuoyunda yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. SABAH Spor'un iki usta kalemi Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç ortaya atılan söylemler hakkında yorum yaptı.