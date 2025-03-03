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Haberler Galeri Son dakika haberi: Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına kanca! Sezon sonunda kapıyı çalacak...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 20:42 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 21:01

Son dakika haberi: Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına kanca! Sezon sonunda kapıyı çalacak...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında evinde Antalyaspor'u 3-0 ile geçen Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 4'e düşürdü. 3 kulvarda da yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde yüzler gülüyor. Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde oyuncu performansları da artarken flaş bir gelişme de yaşandı. Dünya devi sarı-lacivertlilerin genç yıldızını radarına aldı. İşte flaş hamlenin detayları...

Son dakika haberi: Dünya devinden Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Sezon sonunda kapıyı çalacak...

3 kulvarda da yoluna emin adımlarla giden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

Son dakika haberi: Dünya devinden Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Sezon sonunda kapıyı çalacak...

Sarı-lacivlertliler son olarak Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-0 ile geçti.

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Son dakika haberi: Dünya devinden Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Sezon sonunda kapıyı çalacak...

Fenerbahçe cephesi, son haftalardaki yakalanan form grafiği sonrası özlenen şampiyonluğa ulaşacağına inanıyor.

Son dakika haberi: Dünya devinden Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Sezon sonunda kapıyı çalacak...

SIRADA AVRUPA MESAİSİ

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile eşleşen Fenerbahçe, tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile Avrupa'da da finale gitmeyi hayal ediyor.

Son dakika haberi: Dünya devinden Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Sezon sonunda kapıyı çalacak...

Sarı-lacivertliler, 6 Mart perşembe günü İskoç rakibini evinde konuk edecek.