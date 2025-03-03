Giriş Tarihi: 03.03.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
21:01
Son dakika haberi: Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına kanca! Sezon sonunda kapıyı çalacak...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında evinde Antalyaspor'u 3-0 ile geçen Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 4'e düşürdü. 3 kulvarda da yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde yüzler gülüyor. Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde oyuncu performansları da artarken flaş bir gelişme de yaşandı. Dünya devi sarı-lacivertlilerin genç yıldızını radarına aldı. İşte flaş hamlenin detayları...