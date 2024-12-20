Giriş Tarihi: 20.12.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
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Son dakika haberi: Eyüpspor'dan olay paylaşım! Fenerbahçe maçı sonrası büyük tepki...
Son dakika haberi: Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında konuk olduğu ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Olayların çıktığı karşılaşmada Arda Turan kırmızı kartla oyundan atıldı. Eyüpspor, maçın ardından Caner Erkin ve İrfan Can Kahveci arasında yaşanan pozisyonu paylaşarak tepkisini gösterdi. İşte olay olan o pozisyon...