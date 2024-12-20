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Haberler Galeri Son dakika haberi: Eyüpspor'dan olay paylaşım! Fenerbahçe maçı sonrası büyük tepki...
Giriş Tarihi: 20.12.2024 23:01 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 00:16

Son dakika haberi: Eyüpspor'dan olay paylaşım! Fenerbahçe maçı sonrası büyük tepki...

Son dakika haberi: Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında konuk olduğu ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Olayların çıktığı karşılaşmada Arda Turan kırmızı kartla oyundan atıldı. Eyüpspor, maçın ardından Caner Erkin ve İrfan Can Kahveci arasında yaşanan pozisyonu paylaşarak tepkisini gösterdi. İşte olay olan o pozisyon...

Son dakika haberi: Eyüpspor’dan olay paylaşım! Fenerbahçe maçı sonrası büyük tepki...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında çok kritik 2 puan yitirdi.

Son dakika haberi: Eyüpspor’dan olay paylaşım! Fenerbahçe maçı sonrası büyük tepki...

AHMED KUTUCU SKOR ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da dengeli başladı. Müsabakanın 26. dakikasında Ahmed Kutucu'nun golüyle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

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Son dakika haberi: Eyüpspor’dan olay paylaşım! Fenerbahçe maçı sonrası büyük tepki...

İLK YARININ SONARINDA EN NESYRI SAHNE ALDI

Golün ardından çabuk toparlanan ve oyunu rakip yarı sahaya yıkan sarı-lacivertliler, aradığı golü 45+4. dakikada Youssef En-Nesyri ile buldu ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle girildi.

Son dakika haberi: Eyüpspor’dan olay paylaşım! Fenerbahçe maçı sonrası büyük tepki...

İKİNCİ YARIDA GOL ÇIKMADI

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Müsabakanın 65. dakikasında Dusan Tadic ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertlile, kalan bölümde baskı kursa da skor bulamadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Son dakika haberi: Eyüpspor’dan olay paylaşım! Fenerbahçe maçı sonrası büyük tepki...

EN-NESYRİ LİGDEKİ 6. GOLÜNÜ ATTI

Ligde bu karşılaşma öncesinde 5 golü bulunan 27 yaşındaki santrfor, 45+4. dakikada kaydettiği golle takımına eşitliği getirirken ligdeki 6. golüne ulaştı. Avrupa kupalarında da 3 golü bulunan En-Nesyri, son 2 lig maçında 3 gol atmayı başardı.

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