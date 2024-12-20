Son dakika haberi: Eyüpspor’dan olay paylaşım! Fenerbahçe maçı sonrası büyük tepki...

İKİNCİ YARIDA GOL ÇIKMADI

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Müsabakanın 65. dakikasında Dusan Tadic ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertlile, kalan bölümde baskı kursa da skor bulamadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.